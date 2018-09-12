Британский драматург в роли Железной Леди. В чем изюминка XXIII театрального фестиваля «Белая вежа»?

Новости Беларуси. Брест стал театрально столицей. Город над Бугом уже в 23 раз принимает Международный театральный фестиваль «Белая вежа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018 году в афише больше юношеских и детских постановок. К сожалению, нет уличных шоу.

Среди гостей есть страна-дебютант – 58-я за всю историю «Белой вежи» – это труппа из Алжира. Накануне состоялся вечер актеров Купаловского театра. Они показали современный взгляд на классическую сатиру Гоголя. Кроме того, зрители увидели легендарного актера и драматурга британца Пипа Уттона в роли Железной Леди.

Александр Козак, директор Международного театрального фестиваля «Белая вежа»:

Мы пытаемся найти что-то новое, интересное для города. Потому что в первую очередь, фестиваль – это для города, горожан и для любителей театра. Нам бы хотелось, чтобы их было как можно больше с каждым годом.

Пип Уттон, участник Международного театрального фестиваля «Белая вежа»:

Эта постановка о знаменитом премьер-министре Великобритании. У меня будет двойная роль. Прямо во время спектакля я смогу ответить абсолютно на любой вопрос зрителя. Вообще, я на фестивале уже второй раз, и для меня это очень важное событие. Просто счастлив здесь находиться.