Кинофестиваль «Листопад» в Минске: открытие, отзывы жюри и участников, а также первые награды форума

Новости Беларуси. Главное культурное событие осени. На неделе в Минске стартовал Международный кинофестиваль «Листопад». По традиции на него съехались десятки гостей с громкими именами. Среди самых ожидаемых персон – Екатерина Стриженова, Андрей Звягинцев, Карен Шахнозаров, Гоша Куценко, Эммануил Виторган и другие.

Киномеханик Валерий крутит пленку более 30 лет. На его глазах взрослели актеры, режиссеры придумывали новые жанры, а спецэффектов в кинолентах становилось все больше. Фильмы фестиваля «Листопад» он называет не иначе как «картинами». Накануне открытия 19 по счету кинофорума в родной кинотеатр «Победа» Валерий перевез коробки с целым десятком картин.

Валерий Алексеевич, киномеханик:

Здесь находится фильм, пленка, которая лежит в защитных полиэтиленовых пакетах. Мы их аккуратно вынимаем, распаковываем коробки и соединяем части между собой.

О дизайнерском оформлении фестиваля тоже позаботились заранее. У бренда должно быть лицо. И в этом году оно стало как никогда красочным и узнаваемым. В 19 квадратах хлопушки в стиле популярного в 60-ые годы художника Энди Уорхола. Именно его работы вдохновили белорусских дизайнеров на создание логотипа.

Александр Каменец, художник:

Поп-арт – направление в искусстве, Энди Уорхол, Мэрилин Монро. Мы искали какой-то культовый предмет, связанный с кино, и остановились на хлопушке.

В этом году кинофорум принимает участников из 43 стран мира. В столицу доставлено рекордное количество фильмов – более 180. И большинство из них увидеть на большом экране можно будет лишь один раз. За главный приз будут бороться режиссеры игровых фильмов, документалистики, авторы детских кинокартин. Для дебютантов отдельный конкурс – «Молодость на марше», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Публика тоже может сделать свой выбор.

За день до открытия, которого все так ждали, организаторы практически не спали. И вот – звездный час настал.

На «Листопаде» все в лучших традициях престижного кинофестиваля: красная ковровая дорожка, десятки журналистов и, конечно, сами звезды кинематографа. О дресс-коде тоже не забыли. В пригласительных билетах черным по белому написано: смокинг и вечернее платье.

Поверх платьев – куртки и плащи. Погода диктует свой дресс-код. Ситуацию спасали мимы. Во Дворец Республики звезды заходили при полном параде.

На «Листопад» было приглашено около 160 гостей. Среди селебрити фестиваля – Эммануил Витторган, Карен Шахназаров, Гоша Куценко, Андрей Звягинцев, Вадим Галыгин, Галина Адамович, Вера Полякова и многие другие. Вести церемонию открытия Екатерина Стриженова и Сергей Катьер вышли прямо из зрительного зала.

Во Дворце не было где и листьям упасть. По традиции, кинофорум открыли битьем посуды.

Не обошлось без наград. Российский режиссер Карен Шахназаров, создатель таких киношедевров как «Мы из джаза», «Курьер», «Американская дочь», «Зимний вечер в Гаграх», удостоился специального приза Президента Беларуси «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве».

Карен Шахназаров, режиссер, народный артист России:

Я благодарен и необыкновенно тронут. Спасибо огромное. Для меня это не пустая формальность. И то, что я говорю, говорю от сердца.

Гоша Куценко приехал в Минск не только с песнями, но и фильмом, в котором сыграл одну из главных ролей. Картина «Со мною вот что происходит» вошла в внеконкурсную программу «Листопада».

Фестивальная программа впечатляет. В этом году среди конкурсных картин – ленты призеры Берлинского и Каннского кинофестивалей. Жюри предстает нелегкий выбор.

Георгий Делиев, член жюри Минского международного кинофестиваля «Лістапад-2012» (Украина):

Был во многих жюри разных конкурсов. Но на таком крупном кинофестивале впервые. Для меня всегда интересен любой эксперимент. Когда что-то новое предлагают, я сразу же с большой душой отношусь.

Андрей Звягинцев, председатель жюри программы игрового кино Минского международного кинофестиваля «Лістапад-2012» (Россия):

Я думаю, что мы просто жарко будем спорить, потому что люди все разные, у каждого свое представление о прекрасном. Но я уверен, что мы найдем решение.

«Мы любим кино». Под таким слоганом проходит 19 по счету кинофестиваль. И то, что в Беларуси его на самом деле любят, доказывать не приходится.

Любомир Георгиев, член жюри программы документального кино Минского международного кинофестиваля «Лістапад-2012» (Бельгия):

Никогда в Брюсселе ты не увидишь столько людей на открытии фестиваля. И люди любят этот фестиваль. Это ощущается, для них это что-то важное. Очень приятно.

Фильм «В тумане» Сергея Лозницы – кинолента открытия «Листопада». Мировая премьера картины по произведению Василя Быкова состоялась нынешней весной на Каннском кинофестивале. Фильм был удостоен престижного приза. Историческая драма была снята всего за 28 дней, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вера Полякова, актриса театра и кино:

Владимир Свирский, который играет там главную роль, – это мой студент, который прославился в Академии искусств тем, что ему попали шпагой в глаз. До сих пор его все помнят, и благодаря этому в Академии появились новые шпаги.

А вот конкурсную программу «Лістападзіка» открыли анимационным фильмом из Эстонии. «Лотте и тайна лунного камня» – мультфильм о приключениях собачек.

Маркета Пашмова, председатель жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Лістападзік-2012» (Чехия):

Я первый раз в Беларуси, очень рада, что здесь могу быть, потому что Минск – прекрасный город. И «Листопад» – очень известный фестиваль в Чешской Республике.

Каждый день – десятки фильмов. На конкурсе молодого кино киноленту «Гамер» представил украинский режиссер Олег Сенцов. Вместе с ним на «Листопад» приехал актер, сыгравший главную роль: подростка, живущего в виртуальном мире.

Владислав Жук, актер (Украина):

Ничего сложного, в принципе, не было, играл самого себя. Я раньше играл в компьютерные игры, поэтому особо изображать не приходилось.

Олег Сенцов, режиссер фильма «Гамер» (Украина):

Там все играют непрофессиональные актеры, бывшие геймеры. Они играли самих себя.

20-летний студент Академии искусств Сергей представляет на «Листопаде» сразу два фильма: художественный и документальный. Для молодого автора участие в Международном кинофоруме – дебют. Дебют с большими возможностями.

Сергей Лебедев, режиссер, участник Минского международного кинофестиваля «Лістапад-2012»:

Своего рода такая школа. И не важно – победил ли фильм, что-то занял или нет. Важна сама атмосфера, общение, получение опыта от других режиссеров. Это очень многого стоит. Этого не нужно боятся, а идти к этому постоянно.