Кинофестиваль «Лістапад-2015»: средняя стоимость билета на киносеанс составит 30 тысяч рублей

Новости Беларуси. «Удовольствие для глаз» или «Лістапад» в Минске. Около двух сотен кинолент из 60 стран мира, именитые режиссеры и звезды кино – на большом экране и в зале кинотеатра «Москва». Билеты на торжественную церемонию открытия XXII Международного кинофестиваля, которая состоится 6 ноября, уже в кассах города.

Откроет «Листопад» картина с участием Жерара Депардье. Приедет ли в Беларусь герой фильма, пока не известно. Список почетных гостей сейчас уточняется. Впрочем, организаторы на шоу ставку не делают, хотя без сюрпризов не обойдется.

Анжелика Крашевская, директор международного кинофестиваля «Лістапад»:

Концепция этого года – «Удовольствие для глаз». И хотелось бы создать условия, для того чтобы, действительно, глаз радовался. В этом плане и фан-зона, и зона для фотографий, в том числе, где будет работать пресса, где будут различные гости, которые приезжают на кинофестиваль, вот это будет место для такого общения.

Игорь Сукманов, директор программ игрового кино международного кинофестиваля «Лістапад», директор конкурса фильмов для детско-юношеской аудитории «Лістападзік»:

Мы нашли, что есть много молодых авторов, которые из ничего, просто из ничего, не имея никаких бюджетов, никаких, можно сказать, даже стимулов финансовых к работе, делают фильмы, выражают себя, выражают свое отношение к миру и делают это, в общем-то, очень талантливо. Нам хотелось действительно пригласить лучшие работы, непросто проходящие и непросто случайные, а именно фильмы, которые, может, даже повлияют на дальнейшую историю кино.

Билеты на киноленты зарубежных и белорусских режиссеров, которые будут представлены на «Лістападзе», можно будет преобрести уже совсем скоро. Среди площадок фестиваля – пять столичных кинотеатров. Это «Мир», «Москва», «Победа», «Пионер» и «Центральный». Цены на сеансы колеблются в зависимости от времени показа. В среднем сходить в кино можно будет за 30 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.