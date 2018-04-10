Каждый найдёт для себя в этой коллекции что-то особенное. В Минске открылась выставка, посвящённая Году культуры в СНГ

Новости Беларуси. Советский реализм: выставка, посвященная Году культуры в СНГ, открылась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На ней – преимущественно картины авторов былой эпохи.

Представленная живопись и графика – часть фонда Национального художественного музея Беларуси. По ним можно изучать историю бывших республик СССР. На полотнах – пейзажи из Азербайджана, Армении, Казахстана, Молдовы и России. Есть и работы белорусских авторов.

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси: Мы знаем, что нас объединяет общая история, общая культура, общие подходы к объяснению культурных процессов. Поэтому каждый для себя найдет что-то в этой коллекции Национального художественного музея, работы из которой представлены, что-то особенное.

Хакдод Махмадшариф Махмуд, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Беларуси:

Сегодня в рамках СНГ культурно-гуманитарные мероприятия очень востребованы и являются базой для развития других направлений сотрудничества, в том числе экономических, политических, которые являются как бы основой нашего председательства.

Наши народы всегда культурно стремятся друг к другу. Это общность выражается именно в искусстве, культуре, кино.

Церемония открытия выставки не обошлась без сюрпризов. В дар Национальному художественному музею была передана картина молодого таджикского художника.