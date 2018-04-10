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Каждый найдёт для себя в этой коллекции что-то особенное. В Минске открылась выставка, посвящённая Году культуры в СНГ

10 апреля 2018 18:48
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Новости Беларуси. Советский реализм: выставка, посвященная Году культуры в СНГ, открылась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На ней – преимущественно картины авторов былой эпохи.

Каждый найдёт для себя в этой коллекции что-то особенное. В Минске открылась выставка, посвящённая Году культуры в СНГ-1

Каждый найдёт для себя в этой коллекции что-то особенное. В Минске открылась выставка, посвящённая Году культуры в СНГ-3

Представленная живопись и графика – часть фонда Национального художественного музея Беларуси. По ним можно изучать историю бывших республик СССР. На полотнах – пейзажи из Азербайджана, Армении, Казахстана, Молдовы и России. Есть и работы белорусских авторов.

Каждый найдёт для себя в этой коллекции что-то особенное. В Минске открылась выставка, посвящённая Году культуры в СНГ-6

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Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Мы знаем, что нас объединяет общая история, общая культура, общие подходы к объяснению культурных процессов. Поэтому каждый для себя найдет что-то в этой коллекции Национального художественного музея, работы из которой представлены, что-то особенное.

Каждый найдёт для себя в этой коллекции что-то особенное. В Минске открылась выставка, посвящённая Году культуры в СНГ-9

Хакдод Махмадшариф Махмуд, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Беларуси:
Сегодня в рамках СНГ культурно-гуманитарные мероприятия очень востребованы и являются базой для развития других направлений сотрудничества, в том числе экономических, политических, которые являются как бы основой нашего председательства.

Наши народы всегда культурно стремятся друг к другу. Это общность выражается именно в искусстве, культуре, кино.

Церемония открытия выставки не обошлась без сюрпризов. В дар Национальному художественному музею была передана картина молодого таджикского художника.

Каждый найдёт для себя в этой коллекции что-то особенное. В Минске открылась выставка, посвящённая Году культуры в СНГ-12

Каждый найдёт для себя в этой коллекции что-то особенное. В Минске открылась выставка, посвящённая Году культуры в СНГ-14

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт # Юрий Бондарь # Хакдод Махмадшариф Махмуд

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