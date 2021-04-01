Паук высотой более трёх метров и замок весом в 700 кг. Выставка сказочных фонарей появилась в Ботаническом саду Минска

Как иногда хочется с головой окунуться в волшебный мир. Приручить дракона, сварить любовное зелье, побороть злобного огра и с замиранием сердца «нырнуть» в приключения. Этой весной Центральный ботанический сад превратился в место, где сказка становится реальностью. 25 масштабных композиций, более 200 световых арт-объектов украсили ландшафт. Почему стоит сходить на выставку сказочных фонарей и как создавались композиции, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Максим Лайша, главный администратор фестиваля «Королевство волшебных огней»:

Наш фестиваль «Королевство волшебных огней» представляет собой экспозиции огромных фонарей, они полноразмерные, все они горят, светятся. Около каждой композиции есть звуковое сопровождение, поэтому люди, когда гуляют, они окунаются в волшебный мир сказочных фонарей. У нас все завязано на сказочных героях, но они не принадлежат к какой-то сказке, здесь все разное. У нас есть дракон, рыцари, сказочные ведьмы, огромный паук и несколько маленьких пауков.

Кстати, паук высотой более трех метров, поэтому детям очень нравится.

Наш фестиваль и наши фонари появились в Калининграде. Наши друзья в Калининграде это все создали, и первый раз они показывали у себя там на Новый год. Они это все смонтировали, сделали, и оттуда мы уже это все привезли. Фестиваль будет длиться до 25 апреля каждый день, понедельник – выходной. В 19:00 можно приходить и до 23:00 оно работает.

Погрузиться в сказочную атмосферу гости фестиваля смогут благодаря светомузыкальным спецэффектам. Для декораций понадобились тысячи диодных лампочек, несколько километров светодиодной ленты и сотни метров атласной ткани.

Максим Лайша:

Изначально дизайнер это все рисовал на бумаге – очень красиво, красочно, в цветах. Дальше техники уже монтировали железный каркас и на него натягивалась ткань, разрисовывали это все красками и зажигали внутри огоньки, обыкновенные лампочки – все это начинало красиво светиться.

Самый маленький у нас фонарь – это цветочки, они очень легкие, весят несколько килограммов.

А вот самый большой фонарь и экспозиция – это замок, он весит 700 кг и в высоту 7 м.

Гигантские фонари оживают каждый день, но только с приходом темноты, поэтому здесь ждут посетителей в вечернее время. Кроме того, каждые выходные в Ботаническом саду разворачивается настоящее файер-шоу.