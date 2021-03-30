Афиши, костюмы и фотографии. Показываем уникальный реквизит со съёмок послевоенного кино

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны – крупнейшее национальное хранилище материальных и духовных памятников военной истории. В распоряжении музея 10 залов, где представлено больше 8 000 экспонатов, рассказали в программе «Минск и минчане».

Фонды состоят из 30 коллекций и насчитывают свыше 155 тысяч фотографий, документов, писем и личных вещей участников Великой Отечественной войны. На днях музей представил новую экспозицию «Дыхание времени на киноэкране», организованную совместно с Национальной киностудией «Беларусьфильм» и Музеем истории белорусского кино.

Анастасия Стаховская, старший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Это афиши и к советским фильмам, и к фильмам, снятым в послевоенной Беларуси. На витринах находится реквизит со съемок фильмов «Константин Заслонов» и «Девочка ищет отца». Это также интересно, потому что, учитывая, что фильмы снимались в 1949 году, вещи сами по себе история. Еще история кинематографа – это очень интересно.

Большинство киноафиш было передано в музей дирекцией кинотеатра «Первый» еще в середине прошлого века. Как исторический источник они отражают развитие отечественной кинематографии в послевоенный период.

Анастасия Стаховская:

Национальной киностудией «Беларусьфильм» был предоставлен очень интересный реквизит со съемок фильмов «Девочка ищет отца» и «Константин Заслонов». Мы разместили здесь афишу из Музея истории белорусского кино и рядом этот реквизит. Некоторые предметы нам предоставили сами сотрудники, они знали, что это предметы со съемок. Некоторые мы самостоятельно искали.

Здесь интерес представляет платье главной героини, пятилетней девочки. Сшито было специально три костюма, так как девочка в процессе съемок росла. Они даже незначительно отличаются по размеру.

Перед нами плакат к фильму «Константин Заслонов». Этот фильм вышел на экранах в 1949 году, а предшествовал ему очень удачный спектакль, поставленный в 1947 году в театре Янки Купалы. Интересно, что на съемки фильма были приглашены даже те актеры, которые играли в спектакле.

Это анкета Корш-Саблина, пригласительный билет, а также у нас есть оригинал фотографий здания треста «Белгоскино», которое было построено до войны и сейчас не сохранилось. Также на витрине мы видим реквизит со съемок этого фильма.