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Афиши, костюмы и фотографии. Показываем уникальный реквизит со съёмок послевоенного кино

30 марта 2021 13:26
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Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны – крупнейшее национальное хранилище материальных и духовных памятников военной истории. В распоряжении музея 10 залов, где представлено больше 8 000 экспонатов, рассказали в программе «Минск и минчане».

Афиши, костюмы и фотографии. Показываем уникальный реквизит со съёмок послевоенного кино-1

Фонды состоят из 30 коллекций и насчитывают свыше 155 тысяч фотографий, документов, писем и личных вещей участников Великой Отечественной войны. На днях музей представил новую экспозицию «Дыхание времени на киноэкране», организованную совместно с Национальной киностудией «Беларусьфильм» и Музеем истории белорусского кино.

Афиши, костюмы и фотографии. Показываем уникальный реквизит со съёмок послевоенного кино-4

Анастасия Стаховская, старший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Это афиши и к советским фильмам, и к фильмам, снятым в послевоенной Беларуси. На витринах находится реквизит со съемок фильмов «Константин Заслонов» и «Девочка ищет отца». Это также интересно, потому что, учитывая, что фильмы снимались в 1949 году, вещи сами по себе история. Еще история кинематографа это очень интересно.

Афиши, костюмы и фотографии. Показываем уникальный реквизит со съёмок послевоенного кино-7

Большинство киноафиш было передано в музей дирекцией кинотеатра «Первый» еще в середине прошлого века. Как исторический источник они отражают развитие отечественной кинематографии в послевоенный период.

Афиши, костюмы и фотографии. Показываем уникальный реквизит со съёмок послевоенного кино-10

Анастасия Стаховская:
Национальной киностудией «Беларусьфильм» был предоставлен очень интересный реквизит со съемок фильмов «Девочка ищет отца» и «Константин Заслонов». Мы разместили здесь афишу из Музея истории белорусского кино и рядом этот реквизит. Некоторые предметы нам предоставили сами сотрудники, они знали, что это предметы со съемок. Некоторые мы самостоятельно искали.

Афиши, костюмы и фотографии. Показываем уникальный реквизит со съёмок послевоенного кино-13

Здесь интерес представляет платье главной героини, пятилетней девочки. Сшито было специально три костюма, так как девочка в процессе съемок росла. Они даже незначительно отличаются по размеру.

Афиши, костюмы и фотографии. Показываем уникальный реквизит со съёмок послевоенного кино-16

Перед нами плакат к фильму «Константин Заслонов». Этот фильм вышел на экранах в 1949 году, а предшествовал ему очень удачный спектакль, поставленный в 1947 году в театре Янки Купалы. Интересно, что на съемки фильма были приглашены даже те актеры, которые играли в спектакле.

Афиши, костюмы и фотографии. Показываем уникальный реквизит со съёмок послевоенного кино-19

Это анкета Корш-Саблина, пригласительный билет, а также у нас есть оригинал фотографий здания треста «Белгоскино», которое было построено до войны и сейчас не сохранилось. Также на витрине мы видим реквизит со съемок этого фильма.

Афиши, костюмы и фотографии. Показываем уникальный реквизит со съёмок послевоенного кино-22

Выставка будет открыта до 18 апреля, посетить экспозицию можно по входному билету в музей.

# История # Культура # Анастасия Стаховская # Фотофакт

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