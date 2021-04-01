«Декорации создаём своими руками». Как Вилейскому народному театру удаётся восхищать зрителя?

Новости Беларуси. Театральное искусство возникло за 500 лет до нашей эры. Это впечатляющие цифры. Спектакли ставились даже в годы войны: хотя в такое время, казалось бы, не до искусства. Когда появился кинематограф, некоторые прогнозировали: театр умрет. Но этого не произошло даже в эпоху интернета. Современные технологии, наоборот, пошли на пользу высокой культуре. Во время пандемии, например, многие постановки можно было смотреть онлайн, не выходя из дома. Хотя и зрители, и актеры, с которыми нам удалось пообщаться, признаются: очень соскучились по живым встречам. Все-таки в родных стенах зрительного зала совсем другая энергетика, рассказали в программе «Центральный регион».

Вероника Сайко, корреспондент:

27 марта – Всемирный день театра. Свой профессиональный праздник отметили актеры, режиссеры, декораторы и многие другие работники сцены. В нашем регионе театральная жизнь тоже кипит. Ставят как драматические, так и кукольные постановки. Расскажем, к какой премьере готовятся в Областном театре в Молодечно, какие взрослые пьесы играет кукольный театр и кому посвящена постановка в Вилейке. Театр – это состояние души, утверждают самые преданные любители сценических постановок. Это вечерние наряды, бархатные кресла и ярко-красные кулисы, за которыми происходят самые невероятные перевоплощения. Это место, которое дает возможность поплакать и посмеяться вместе с актерами, по-новому взглянуть на классику, знакомую со школьной скамьи.

Вилейский народный театр от этого описания, пожалуй, почти ничем не отличается. Разве что отдельного здания с красивым фасадом и глубокой историей у него нет. Зато есть сцена местного Дворца культуры. Но и этого достаточно для того, чтобы театральная магия все же случилась. Попав на постановку вилейских артистов, вы ни за что не поверите, что на сцене не профессиональные актеры, а простые врачи, педагоги, председатели местных профкомов и представители многих других «земных» должностей.

Вадим Широчин, режиссер Вилейского народного театра:

Я думаю, что по уровню игры актеров мы мало чем отличаемся от профессиональных театров. Конечно, в отличие от профессиональных театров у нас нет такой материальной базы, у нас нет такой костюмерной, у нас трудности с декорациями. Это чисто технические вопросы, которые мы стараемся решать сами. Находим костюмы, помогает очень краеведческий музей, своими руками создаем декорации. Вероника Сайко:

Сколько в труппе сейчас человек? Насколько часто коллектив меняется? Есть такое, что один актер ушел, другой пришел? Вадим Широчин:

Ротация, конечно, есть определенная, но есть костяк труппы, который переходит от спектакля к спектаклю. Они все время находятся на острие, но стараемся тоже брать молодых. Реквизит для последней премьеры (спектакля «Трибунал» по трагикомедии Андрея Макаенка) актеры тоже добывали сами. Было непросто: все-таки действия разворачиваются во времена Великой Отечественной войны. Важна историческая точность. На помощь пришел краеведческий музей, областной театр и чердаки соседей.

Вероника Сайко:

Тут мы видим предметы быта, интересный полуантикварный столик. Александра Лопацкая, актриса и режиссер Вилейского народного театра:

Музейный экспонат. Вероника Сайко:

Все музейный экспонат?