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«Декорации создаём своими руками». Как Вилейскому народному театру удаётся восхищать зрителя?

01 апреля 2021 07:16
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Новости Беларуси. Театральное искусство возникло за 500 лет до нашей эры. Это впечатляющие цифры. Спектакли ставились даже в годы войны: хотя в такое время, казалось бы, не до искусства. Когда появился кинематограф, некоторые прогнозировали: театр умрет. Но этого не произошло даже в эпоху интернета. Современные технологии, наоборот, пошли на пользу высокой культуре. Во время пандемии, например, многие постановки можно было смотреть онлайн, не выходя из дома. Хотя и зрители, и актеры, с которыми нам удалось пообщаться, признаются: очень соскучились по живым встречам. Все-таки в родных стенах зрительного зала совсем другая энергетика, рассказали в программе «Центральный регион».

«Декорации создаём своими руками». Как Вилейскому народному театру удаётся восхищать зрителя?-1

Вероника Сайко, корреспондент:
27 марта – Всемирный день театра. Свой профессиональный праздник отметили актеры, режиссеры, декораторы и многие другие работники сцены. В нашем регионе театральная жизнь тоже кипит. Ставят как драматические, так и кукольные постановки. Расскажем, к какой премьере готовятся в Областном театре в Молодечно, какие взрослые пьесы играет кукольный театр и кому посвящена постановка в Вилейке. 

Театр  это состояние души, утверждают самые преданные любители сценических постановок. Это вечерние наряды, бархатные кресла и ярко-красные кулисы, за которыми происходят самые невероятные перевоплощения. Это место, которое дает возможность поплакать и посмеяться вместе с актерами, по-новому взглянуть на классику, знакомую со школьной скамьи.

«Декорации создаём своими руками». Как Вилейскому народному театру удаётся восхищать зрителя?-4

Вилейский народный театр от этого описания, пожалуй, почти ничем не отличается. Разве что отдельного здания с красивым фасадом и глубокой историей у него нет. Зато есть сцена местного Дворца культуры. Но и этого достаточно для того, чтобы театральная магия все же случилась.

Попав на постановку вилейских артистов, вы ни за что не поверите, что на сцене не профессиональные актеры, а простые врачи, педагоги, председатели местных профкомов и представители многих других «земных» должностей.

«Декорации создаём своими руками». Как Вилейскому народному театру удаётся восхищать зрителя?-7

Вадим Широчин, режиссер Вилейского народного театра:
Я думаю, что по уровню игры актеров мы мало чем отличаемся от профессиональных театров. Конечно, в отличие от профессиональных театров у нас нет такой материальной базы, у нас нет такой костюмерной, у нас трудности с декорациями. Это чисто технические вопросы, которые мы стараемся решать сами. Находим костюмы, помогает очень краеведческий музей, своими руками создаем декорации.

Вероника Сайко:
Сколько в труппе сейчас человек? Насколько часто коллектив меняется? Есть такое, что один актер ушел, другой пришел?

Вадим Широчин:
Ротация, конечно, есть определенная, но есть костяк труппы, который переходит от спектакля к спектаклю. Они все время находятся на острие, но стараемся тоже брать молодых.

Реквизит для последней премьеры (спектакля «Трибунал» по трагикомедии Андрея Макаенка) актеры тоже добывали сами. Было непросто: все-таки действия разворачиваются во времена Великой Отечественной войны. Важна историческая точность. На помощь пришел краеведческий музей, областной театр и чердаки соседей.

«Декорации создаём своими руками». Как Вилейскому народному театру удаётся восхищать зрителя?-10

Вероника Сайко:
Тут мы видим предметы быта, интересный полуантикварный столик.

Александра Лопацкая, актриса и режиссер Вилейского народного театра:
Музейный экспонат.

Вероника Сайко:
Все музейный экспонат?

«Декорации создаём своими руками». Как Вилейскому народному театру удаётся восхищать зрителя?-13

Александра Лопацкая:
Да, лавки, сундук, стол – это все музейные экспонаты. Печка – это наша декорация, которая уже работала в нескольких спектаклях. А фотографии, которые здесь висят, здесь есть моя родня, родня нашего Вадима Анатольевича и родня покойного Сергея Гончара. То есть это настоящие фотографии, исторические.

«Зрителя нужно воспитывать». Художественный руководитель о работе в театре и современной публике (здесь подробности).

# Театр # Культура # Вероника Сайко # Вадим Широчин # Александра Лопацкая # Фотофакт

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