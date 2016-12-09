Капсулу с землей с могилы Максима Богдановича по случаю 125-летия со дня рождения поэта заложили в Минске

Новости Беларуси. Возвращение на родину. Капсулу с землей с могилы Максима Богдановича по случаю 125-летия со дня рождения поэта заложили в крипте храма-памятника всех святых в Минске. У Богдановича трагическая судьба: умер он в дали от Беларуси – в Ялте, куда отправился поправить здоровье. Теперь – символичное возвращение.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Гэта, на мой погляд, не проста ўжо сімвал, гэта наша выснова сучаснай беларускай культуры. І я кажу, што ён як раз, можа, і даў такі вялікі напрамак для развіцця ўвогуле нашай культуры, літаратуры, паэзіі, і да таго, як трэба ставіцца да роднай бацькаўшчыны, да мовы, да культуры ўвогуле.

К 125-летию песняра 9 декабря в Минске пройдут торжественные мероприятия. Буквально через полчаса у памятника Богдановичу на площади Парижской коммуны начнется литературная акция «Растем вместе с Максимом». Стихи Богдановича будут читать студенты, преподаватели, работники музеев, деятели культуры и медиаперсоны.

В 17.30 здесь же, у памятника, состоится торжественный митинг. А в Литературном музее автора открывается новая экспозиция. В пяти залах представлены редкие фотографии и личные вещи классика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихи Богдановича по праву признаны одной из высот европейской поэзии XX века. Об этом говорится в поздравлении главы государства участникам торжеств.

«Своей деятельностью песняр заложил фундамент белорусской национальной эстетики, внес большой вклад в формирование литературного языка и становление патриотического сознания народа. Поэтому сегодня мы, граждане суверенного государства, должны ценить и беречь то, ради чего работал наш именитый земляк, – историческую память, родное слово, крепкую страну», – подчеркнул глава государства.