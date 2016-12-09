Прямой эфир

Валерий Дайнеко, заслуженный артист БССР: о юбилее, семье и внуках

09 декабря 2016 07:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Валерий Дайнеко.

Вы совсем недавно отметили свой юбилей. Отмечать его на сцене – для Вас это привычно?

Валерий Дайнеко, заслуженный артист БССР:
Совершенно неожиданно организатор концерта предложил нам это число, как рабочее, не зная о том, что у меня юбилей, день рождения. Я сказал: «Вот такая ситуация!» А он: «Ну что ж, наверное, какая-то интрига…» Слава Богу всё состоялось, и концерт прошёл очень душевно, по-семейному. Я не к тому, что там была «родня», естественно, она была, я к тому, что все люди, которые были в зале, они были как родные, искренние. Это было очень здорово, тепло и от всего, если честно «мураши по телу ползают». Такое состояние было.

В одном из интервью Вы сказали, что наибольшую радость Вам доставляет время, которое Вы проводите с внуками.

Валерий Дайнеко, заслуженный артист БССР:
Радость доставляет, только это очень редкая такая радость. Если у моей старшей дочери семья в Москве, то Вика очень далеко и после свадьбы я её видел только где-то через полгода, когда она уже приехала с ребёнком на руках.

Когда я держал внучку, и почему-то особенно внука, потому что это вот последнее… Собственно, ощущения одинаковые, конечно: что внук, что внучка. Совершенно всё равно, кто родился. Всё равно это родные существа, о которых надо заботиться обязательно. Помнить всегда, не забывать, поздравлять их, а тем более на расстоянии…

Полная версия интервью – в видеоматериале.

# Культура # Фотофакт # Белорусские исполнители # Валерий Дайнеко

Другие новости рубрики

Все новости
Торжественные мероприятия по случаю 125-летия Максима Богдановича пройдут в Минске 9 декабря
09 декабря 2016 06:29

Торжественные мероприятия по случаю 125-летия Максима Богдановича пройдут в Минске 9 декабря

Юрий Стоянов: ценю всё, что происходит здесь и сейчас, со мной и страной
08 декабря 2016 20:46

Юрий Стоянов: ценю всё, что происходит здесь и сейчас, со мной и страной

Юрий Стоянов: очень большой кусок жизни я прожил с плохим настроением
08 декабря 2016 20:45

Юрий Стоянов: очень большой кусок жизни я прожил с плохим настроением