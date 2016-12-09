Валерий Дайнеко, заслуженный артист БССР: о юбилее, семье и внуках

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Валерий Дайнеко.

Вы совсем недавно отметили свой юбилей. Отмечать его на сцене – для Вас это привычно?

Валерий Дайнеко, заслуженный артист БССР:

Совершенно неожиданно организатор концерта предложил нам это число, как рабочее, не зная о том, что у меня юбилей, день рождения. Я сказал: «Вот такая ситуация!» А он: «Ну что ж, наверное, какая-то интрига…» Слава Богу всё состоялось, и концерт прошёл очень душевно, по-семейному. Я не к тому, что там была «родня», естественно, она была, я к тому, что все люди, которые были в зале, они были как родные, искренние. Это было очень здорово, тепло и от всего, если честно «мураши по телу ползают». Такое состояние было.

В одном из интервью Вы сказали, что наибольшую радость Вам доставляет время, которое Вы проводите с внуками.

Валерий Дайнеко, заслуженный артист БССР:

Радость доставляет, только это очень редкая такая радость. Если у моей старшей дочери семья в Москве, то Вика очень далеко и после свадьбы я её видел только где-то через полгода, когда она уже приехала с ребёнком на руках.

Когда я держал внучку, и почему-то особенно внука, потому что это вот последнее… Собственно, ощущения одинаковые, конечно: что внук, что внучка. Совершенно всё равно, кто родился. Всё равно это родные существа, о которых надо заботиться обязательно. Помнить всегда, не забывать, поздравлять их, а тем более на расстоянии…

Полная версия интервью – в видеоматериале.