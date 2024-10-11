Группы «Аура» презентовала свой новый клип – узнали все подробности премьеры

Юлия Самусенко, ведущая: Новое утро должно начинаться с хорошей музыки. И сегодня нас ждет презентация нового клипа от любимых артистов – заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь, продюсера, композитора Евгения Олейника и солистки группы «Аура» Юлии Быковой.

Юрий Царев, ведущий: Доброе утро, ребята! Как всегда рады видеть вас у нас в студии. И вы всегда приходите к нам с подарками. Сегодня такой подарок тоже будет. Давайте поговорим о мероприятии, которое состоится 11 и 12 октября в Молодечно.

Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, продюсер, композитор:

Ой, супермероприятие. На самом деле режиссеры решили и доверили организовывать «Марафон единства». Это по мотивам мероприятий, которые шли все первые полгода во Дворце Республики, когда области представляли свое творчество. И нам доверено открывать это мероприятие с песней «Время выбрало нас». Вот, Юлия Викторовна написала в прошлом году, и она гремит до сих пор.

Юлия Самусенко:

Мы в начале интервью озвучили, что вы пришли с премьерой – песня называется «А зори здесь тихие». Расскажите, как вообще велась работа над этим клипом?