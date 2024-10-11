Прямой эфир

Группы «Аура» презентовала свой новый клип – узнали все подробности премьеры

11 октября 2024 15:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Группы «Аура» презентовала свой новый клип – узнали все подробности премьеры -1

Юлия Самусенко, ведущая:
Новое утро должно начинаться с хорошей музыки. И сегодня нас ждет презентация нового клипа от любимых артистов – заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь, продюсера, композитора Евгения Олейника и солистки группы «Аура» Юлии Быковой. 

Группы «Аура» презентовала свой новый клип – узнали все подробности премьеры -3

Юрий Царев, ведущий:
Доброе утро, ребята! Как всегда рады видеть вас у нас в студии. И вы всегда приходите к нам с подарками. Сегодня такой подарок тоже будет. Давайте поговорим о мероприятии, которое состоится 11 и 12 октября в Молодечно.

Группы «Аура» презентовала свой новый клип – узнали все подробности премьеры -5

Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, продюсер, композитор:
Ой, супермероприятие. На самом деле режиссеры решили и доверили организовывать «Марафон единства». Это по мотивам мероприятий, которые шли все первые полгода во Дворце Республики, когда области представляли свое творчество. И нам доверено открывать это мероприятие с песней «Время выбрало нас». Вот, Юлия Викторовна написала в прошлом году, и она гремит до сих пор.

Юлия Самусенко:
Мы в начале интервью озвучили, что вы пришли с премьерой – песня называется «А зори здесь тихие». Расскажите, как вообще велась работа над этим клипом?

Группы «Аура» презентовала свой новый клип – узнали все подробности премьеры -7

Юлия Быкова, солистка группы «Аура»:
Несмотря на то, что повесть и фильм повествуют о тяжелейших событиях нашей истории, у нас клип мега мирный. Там каждое мгновение мирной жизни и как это важно ценить – жизнь без войны и потрясений.

Подробности в видео.

# Евгений Олейник # Юлия Быкова # Юлия Самусенко # Юрий Царёв

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске наградили работников культуры в преддверии профессионального праздника
10 октября 2024 19:06

В Минске наградили работников культуры в преддверии профессионального праздника

Духовому оркестру ГУВД Мингориполкома 60 лет! Как музыка формирует имидж белорусской милиции?
10 октября 2024 12:02

Духовому оркестру ГУВД Мингориполкома 60 лет! Как музыка формирует имидж белорусской милиции?

Наряд артиста оперы может весить 10 кг! Побывали в закулисье Большого театра
09 октября 2024 12:24

Наряд артиста оперы может весить 10 кг! Побывали в закулисье Большого театра