В Минске наградили работников культуры в преддверии профессионального праздника

В преддверии профессионального праздника в столице чествовали работников культуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За плодотворный труд и высокие достижения почетными грамотами и благодарностями отметили свыше 20 человек. Это артисты, музыканты, сотрудники музеев, театров и школ искусств – все те, кто бережно хранит и гордо несет наше культурное наследие. В адрес лучших звучали слова благодарности за их вклад и самоотдачу профессии.

Галина Ладисова, директор музея истории Минска:

Очень приятно получить грамоту Минского городского Совета депутатов, потому что эта грамота за то, что мы делаем для нашего родного города.