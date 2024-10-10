В Минске наградили работников культуры в преддверии профессионального праздника

В преддверии профессионального праздника в столице чествовали работников культуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В преддверии профессионального праздника в столице чествовали работников культуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
За плодотворный труд и высокие достижения почетными грамотами и благодарностями отметили свыше 20 человек. Это артисты, музыканты, сотрудники музеев, театров и школ искусств – все те, кто бережно хранит и гордо несет наше культурное наследие. В адрес лучших звучали слова благодарности за их вклад и самоотдачу профессии.
Галина Ладисова, директор музея истории Минска:
Очень приятно получить грамоту Минского городского Совета депутатов, потому что эта грамота за то, что мы делаем для нашего родного города.
Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Это тот день, когда мы чествуем лучших работников сферы культуры, когда мы говорим слова благодарности всем тем, кто работает в наших учреждениях культуры и вносит неоценимый вклад в развитие нашего города.
В подарок профессионалам – праздничный концерт. Напомним, День работника культуры отметят 13 октября.