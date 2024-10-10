Духовому оркестру ГУВД Мингориполкома 60 лет! Как музыка формирует имидж белорусской милиции?

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Чеботар, майор милиции, дирижер заслуженного коллектива Республики Беларусь духового оркестра ГУВД Мингорисполкома и Сергей Кудрачев, артист заслуженного коллектива Республики Беларусь духового оркестра ГУВД Мингорисполкома. Юрий Царев, ведущий:

60 лет исполняется вашему оркестру. Это серьезная дата в этом году. Я так понимаю, что это будет сопряжено с рядом концертов и рядом каких-то творческих работ и выступлений. Давайте об этом поговорим.

Александр Чеботар, майор милиции, дирижер заслуженного коллектива Республики Беларусь духового оркестра ГУВД Мингориполкома:

Наш оркестр является своеобразной визитной карточкой высокой культуры столичной милиции, заслуженный коллектив Республики Беларусь, оркестр главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета. Создан был оркестр наш 10 октября 1964 года. Инициативой для создания оркестра была легендарная личность – это легендарный генерал милиции Виктор Алексеевич Пискарев. При его созидании создан был оркестр, и до сих пор он существует в таком виде, в каком он первоначально был создан. Правда, музыканты, артисты менялись со временем. Руководили оркестром тоже все выходцы практически из оркестра, которые добились в свое время хороших, положительных, высоких результатов в оркестре, ну и в будущем становились дирижерами оркестра, начальниками оркестра. Также и на данный момент все артисты, музыканты оркестра востребованы везде, на всех площадках, на массовых мероприятиях, на больших культурных мероприятиях в столице, в Беларуси. Мы везде присутствуем, дарим свое творчество.

Юрий Царев:

А есть какая-то разница между милицейским оркестром и гражданским оркестром? Сергей Кудрачев, артист заслуженного коллектива Республики Беларусь духового оркестра ГУВД Мингориполкома:

Но вы знаете, что в нашей структуре главное – дисциплина. Поэтому у нас оркестр дисциплинированный и мы стараемся, чтобы было больше репертуара. И в чем отличие от гражданского, нашего оркестра ГУВД Мингориполкома, репертуар больше милицейских песен, больше патриотических песен у нас, включая много и классической музыки, и ретро-музыки, и эстрадной музыки. Поэтому немножечко у нас больше репертуара, чем у обычного. Ольга Бурлакова, ведущая:

Как вы считаете, какой вклад ваш оркестр вносит в поддержание или создание имиджа милиции белорусской?