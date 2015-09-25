Каким будет X-ый юбилейный фестиваль Юрия Башмета и как идёт подготовка?

До одного из самых ожидаемых культурных событий осени осталось совсем немного. В этот раз праздник классической музыки отметит свой 10-летний юбилей.

За это время фестиваль был разный. В 2011 году на открытии было большое цирковое шоу, а в прошлом году гости наблюдали за уникальным слиянием музыки и живописи.

За это время фестиваль добился самого главного - он обрел своих поклонников и привил многим любовь к классической музыке.

Организаторы утверждают, что за 10 лет публика значительно молодеет. Теперь средний возраст зрителей - 30 лет.

Привлекает молодое поколение специальные проекты фестиваля - «Классика встречает рок, фолк, джаз».

Откроет 10 фестиваль уникальная программа. К юбилею Петра Чайковского на сцене Дворца Республики исполнят авторскую версию Юрия Башмета - оперы «Евгений Онегин». Музыкальные номера переплетутся с чтениями фрагментов из романа.И здесь тоже не обойдётся без великих. На сцену выйдут Народный артист России Константин Хабенский и актриса Ольга Литвинова.

А чтобы зрители смогли сполна насладиться концертом, организаторы уделили большое внимание оформлению сцены и звуку.

И, естественно, наибольшее внимание публики привлекает фигура самого Юрия Башмета. Как признаются коллеги, работать с мастером - одно удовольствие.

До фестиваля остается три дня. У вас есть ещё возможность стать частью этой замечательной истории.