Дни Европейского наследия открываются 24 сентября в Минске

Новости Беларуси. Дни Европейского наследия откроются сегодня, 24 сентября, в Минске. В программе – выставка ретро-автомобилей, арт-ярмарка, презентация граффити, выступления поэтов, музыкантов, а также экскурсия по историческому предместью «Ляховка».

Дни Европейского наследия – это широкомасштабная культурная акция, которую проводят государства, подписавшие Европейскую культурную конвенцию. Ежегодно страны-участницы пропагандируют собственные темы этого международного проекта. В Беларуси этот день решили посвятить индустриальному наследию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.