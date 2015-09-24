Прямой эфир

Дни Европейского наследия открываются 24 сентября в Минске

24 сентября 2015 08:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Дни Европейского наследия откроются сегодня, 24 сентября, в Минске. В программе – выставка ретро-автомобилей, арт-ярмарка, презентация граффити, выступления поэтов, музыкантов, а также экскурсия по историческому предместью «Ляховка».

Дни Европейского наследия – это широкомасштабная культурная акция, которую проводят государства, подписавшие Европейскую культурную конвенцию. Ежегодно страны-участницы пропагандируют собственные темы этого международного проекта. В Беларуси этот день решили посвятить индустриальному наследию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# Культура # Историко-культурные ценности Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Театралы смогут увидеть классическое воплощение известного рассказа писателя Ф.М. Достоевского «Кроткая»
24 сентября 2015 07:51

Театралы смогут увидеть классическое воплощение известного рассказа писателя Ф.М. Достоевского «Кроткая»

Проект-посвещение Михаилу-Клеофасу Огинскому презентовали в одной из галерей Минска
23 сентября 2015 17:34

Проект-посвещение Михаилу-Клеофасу Огинскому презентовали в одной из галерей Минска

В Минске появится музейный квартал, как в Риме и Амстердаме вокруг храма изобразительного искусства
23 сентября 2015 08:05

В Минске появится музейный квартал, как в Риме и Амстердаме вокруг храма изобразительного искусства