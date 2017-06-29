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Каким будет памятник труду работы Анатолия Артимовича (фотофакт)

29 июня 2017 19:04
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Новости Беларуси. В Минске появится памятник труду: 29 июня во Дворце профсоюзов презентовали его макет. Это будет единственный на постсоветском пространстве такого рода проект.

Воплотят его руки скульптора Анатолия Артимовича.

Каким будет памятник труду работы Анатолия Артимовича (фотофакт)-1

Артем Игнатенко, генеральный директор Республиканского дворца культуры профсоюзов:
Сейчас идет обсуждение, где установить этот объект. Независимость была достигнута очень большим трудом наших ветеранов Великой Отечественной войны. Они достигли этого, благодаря людям труда было достигнуто то, что сейчас есть самое лучшее в нашей стране.

Инициатор создания памятника труду – Федерация профсоюзов Беларуси.

Анатолий Артимович – один из соавторов мемориального ансамбля «Курган славы». К слову, 29 июня у подножия комплекса появилось еще одно напоминание о Великой победе: здесь установили стенд о наступательной операции «Багратион».

# Культура # Памятники Минска # Фотофакт # Артем Игнатенко

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