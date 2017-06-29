Белорусская вышиванка: как новый семейный статус красавицы отражался на её костюме?

Главные вещи в жизни неглюбчан всегда находили отражение в народном костюме. Мы уже знаем во что облачались молодые и незамужние красавицы. А прямо сейчас предлагаем поговорить об одежде невесты.

Свадьба в деревне Неглюбка ещё в начале прошлого века проходила, согласно многолетним традициям.

Так, в первый день было принято оплакивать невесту, которая расставалась с кругом юных подруг и входила в мир замужних женщин. Это отражалось на костюме молодой. В её рубашке практически отсутствовал орнамент красного цвета.

Красные узоры появляются на рубашке невесты во второй день. В это же время девушка меняет и головной убор: вместо девичьего кубка она получает платок, оформление и композиция которого напоминает рушник.

Ещё одна важная деталь, которая появлялась в костюме невесты – панёва. Её ткали для себя сами девушки. Причём это требовало особых умений. Она была самой сложной по технике исполнения частью одежды. Сегодня известны более 25 названий узоров панёвы.

В узорах панёвы молодой замужней женщины преобладал красный цвет.

Дополняли свадебные костюмы Неглюбки украшениями из бисера, узор которых повторял орнамент на рубашке невесты. Разгадывать язык украшений этнографы пытались уже давно. Как оказалось, в далёкие времена, девушки из племени Родимичи огромное значение придавали знакам на украшениях.

Новый семейный статус красавицы отражался на её костюме, каждая деталь которого имела не только сакральный смысл, но и практическое применение. А вот какое – мы расскажем вам уже завтра.