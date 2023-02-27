Как выглядит логотип культурной столицы Беларуси? Спросили у создателя о деталях
Новости Беларуси. Слуцк – культурная столица Беларуси-2023. В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, какие архитектурные объекты можно увидеть в городе, чем мастера планируют удивлять и что появится нового в рамках празднования. А еще увидим гордость белорусского декоративно-прикладного искусства – слуцкие пояса, узнаем особенности соломоплетения. Поприсутствуем на творческих репетициях и поучаствуем в мастер-классах.
Слуцкий край знаменит своим ткацкими традициями. Производство поясов в городе, конечно, на промышленном уровне. Но в Центре ремесел сохранили свой подход. Среди десятков видов направлений особенный акцент на плетении поясов. Профессионалы удачно освоили ручное производство и так же удачно передают навыки детишкам.
Наталья Баринь, мастер Квасыничского центра ремесел Слуцкого районного центра народного творчества:
Первое занятие у меня устное. Я рассказываю детям, из чего состоит станок, как он заправляется и принцип его работы. А потом мы потихоньку начинаем с самого простого – нажать на ножи, как образовывается зев, что такое нить основы, что нить утка. Потихоньку детки понимают. Потом переходим уже и на узоры, которые можно выткать.
Слуцкие пояса – это гордость края. По этому предмету одежды регион знают далеко за пределами Беларуси. Производство ведут еще с XVIII века. Золотые, шелковые, серебряные нити. На ткацких станках рождается самое настоящее произведение искусства.
Светлана Бондарчук, директор предприятия:
Всегда готовы принять туристов любого уровня, показать станок фирмы Mageba, который уникальный, единственный в мире. Рассказать, как это делалось раньше, как ткались наши слуцкие пояса и как это делается сейчас. Также можем познакомить с нашим музеем, с тем, как это делалось раньше, как это было тяжело, трудоемко. Естественно, можем познакомить в музее и ассортиментном кабинете со всеми изделиями народных художественных промыслов.
И совсем не удивляет, что слуцкий пояс украсил визитную карточку культурной столицы – 2023. Это логично и взаимосвязано. Именно работа мастера из Квасыничского центра ремесел использовалась при разработке.
Влада Родовская, корреспондент:
Логотип культурной столицы, как нельзя кстати, собрал в себе все, что так дорого и присуще городу. Слуцкий пояс изображен в центре композиции и отлично сочетается с орнаментом из соломки. Все выполнено искусно и в теплых тонах.
Это ваш рисунок, ваш эскиз использован в логотипе. Расскажите, чем вы вдохновлялись, когда его создавали.
Наталья Горбацевич, мастер Квасыничского центра ремесел Слуцкого районного центра народного творчества:
Слуцкие пояса – это национальный символ Беларуси. Это гордость нашей Случчины, история Слуцка. Проходя по улицам города, можно обратить внимание, что на фабрике художественных изделий «Слуцкие пояса» изображен слуцкий пояс. На Центральном доме культуры, на стене, тоже есть фрагмент этого пояса. По роду деятельности я привыкла обращать внимание на все, что связано с декоративно-прикладным искусством, с культурой. Как-то так возникла идея попробовать сделать картинку из соломы, фрагмент пояса. Я сделала эскиз. Подобрала мягкие тона, использовала как натуральную соломку, так и отбеленную, цветную, в том числе коричневую, зеленую. Получилось то, что получилось.
Наталья Горбацевич изначально планировала сделать экспозицию из элементов поясов. Ее работы часто можно встретить на различных выставках. Так, яркий орнамент заметили работники Центра народного творчества. Вдохновившись, получилась оригинальная и узнаваемая визитка.
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