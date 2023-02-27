Как выглядит логотип культурной столицы Беларуси? Спросили у создателя о деталях

Новости Беларуси. Слуцк – культурная столица Беларуси-2023. В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, какие архитектурные объекты можно увидеть в городе, чем мастера планируют удивлять и что появится нового в рамках празднования. А еще увидим гордость белорусского декоративно-прикладного искусства – слуцкие пояса, узнаем особенности соломоплетения. Поприсутствуем на творческих репетициях и поучаствуем в мастер-классах.

Слуцкий край знаменит своим ткацкими традициями. Производство поясов в городе, конечно, на промышленном уровне. Но в Центре ремесел сохранили свой подход. Среди десятков видов направлений особенный акцент на плетении поясов. Профессионалы удачно освоили ручное производство и так же удачно передают навыки детишкам.

Наталья Баринь, мастер Квасыничского центра ремесел Слуцкого районного центра народного творчества:

Первое занятие у меня устное. Я рассказываю детям, из чего состоит станок, как он заправляется и принцип его работы. А потом мы потихоньку начинаем с самого простого – нажать на ножи, как образовывается зев, что такое нить основы, что нить утка. Потихоньку детки понимают. Потом переходим уже и на узоры, которые можно выткать.

Слуцкие пояса – это гордость края. По этому предмету одежды регион знают далеко за пределами Беларуси. Производство ведут еще с XVIII века. Золотые, шелковые, серебряные нити. На ткацких станках рождается самое настоящее произведение искусства.

Светлана Бондарчук, директор предприятия:

Всегда готовы принять туристов любого уровня, показать станок фирмы Mageba, который уникальный, единственный в мире. Рассказать, как это делалось раньше, как ткались наши слуцкие пояса и как это делается сейчас. Также можем познакомить с нашим музеем, с тем, как это делалось раньше, как это было тяжело, трудоемко. Естественно, можем познакомить в музее и ассортиментном кабинете со всеми изделиями народных художественных промыслов. И совсем не удивляет, что слуцкий пояс украсил визитную карточку культурной столицы – 2023. Это логично и взаимосвязано. Именно работа мастера из Квасыничского центра ремесел использовалась при разработке.

Влада Родовская, корреспондент:

Логотип культурной столицы, как нельзя кстати, собрал в себе все, что так дорого и присуще городу. Слуцкий пояс изображен в центре композиции и отлично сочетается с орнаментом из соломки. Все выполнено искусно и в теплых тонах. Это ваш рисунок, ваш эскиз использован в логотипе. Расскажите, чем вы вдохновлялись, когда его создавали.