«Как в песне поётся, аист на крыше – мир на земле». СТВ готовится к праздничному концерту к 9 мая

Новости Беларуси. СТВ готовит большой праздничный концерт к 9 мая – «Беларусь помнит. Дорога памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сцене известные коллективы представят впечатляющие номера, а также споют популярные артисты.

Место съёмок этого «творческого квартета», если так можно сказать, метко попадает в строчки русской народной – «Катюши». Вышли на берег и песню завели – группа «Las Vegas» и известный баянист Виталий Воронко. Да так громко и зажигательно, что позабавили мимо проходящих.

Их номер в проекте СТВ, уверяют, будет зажигательным и современным: красивые костюмы, баян и модный бит. Аранжировку Воронко специально писал для концерта.

Группа «Las Vegas» и Виталий Воронко, участники телевизионного проекта СТВ:

- Изменилось многое. Интересный бит. Короче, бит будет современный. Баян нас будет приближать немножечко к другому возрасту.

- Ну, ты уже все секреты не выдавай. Самое интересное останется на потом. Мы обещаем красивое, хорошее шоу с вот этой вот интересной песней. И с таким вот красивыми девушками.

Голоса этой великолепной пятёрки признаны голосами Республики. Их вокал притягивает в залы тысячи зрителей. Коллектив «Чистый голос» на сцене проекта СТВ исполнит непростую песню Юрия Визбора, написанную в 70-ых – «Этот город называется Полоцк». И только об этом они говорят. Остальное держат в секрете.

Вокальный ансамбль «Чистый голос», участник телевизионного проекта СТВ:

Песня, она, в хорошем смысле, не заезженная, она редко где звучала. Пеня очень хорошая, достойная, и песня о нашем белорусском городе. По-моему, просто очень хорошая, там очень хороший текст, эмоциональная, очень сильная песня. Я думаю, что для зрителя будет очень интересно услышать.

Они так искреннее поют о серьёзном и важном, о мире на земле. В программе концерта выступление восходящей звезды и участницы детского конкурса «Славянского базара» – Ксении Галецкой. Вместе с ней и юные дарования детской студии искусств.

Ксения Галецкая, участница телевизионного проекта СТВ:

Как в песне поётся, аист на крыше – это мир на земле. И каждый ребёнок, каждый взрослый хочет, чтобы всегда наша земля процветала и никогда не было войн, и чтобы всё всегда было хорошо.

Марк Тимонович, участник телевизионного проекта СТВ:

Песня рассказывает то, что нужно жить мирно, спокойненько, друг другу не мешая.