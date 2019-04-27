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На финишной прямой. Завершаются репетиции концерта «Беларусь помнит. Дорога памяти»

27 апреля 2019 13:41
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Новости Беларуси. «Беларусь помнит. Дорога памяти». Телеканал СТВ продолжает подготовку к масштабному проекту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На финишной прямой. Завершаются репетиции концерта «Беларусь помнит. Дорога памяти»-1

В большом праздничном концерте, который посвящён 9 мая, номера представят известные коллективы и популярные артисты.

На финишной прямой. Завершаются репетиции концерта «Беларусь помнит. Дорога памяти»-4

Кстати, некоторые из них специально для проекта СТВ подготовили необычные аранжировки знаменитых композиций. Не обойдётся и без сюрпризов.

На финишной прямой. Завершаются репетиции концерта «Беларусь помнит. Дорога памяти»-7

Артисты уже завершают репетиции. На одной сцене все вместе они встретятся уже на генеральном прогоне, где отработают технические моменты. Уже во вторник команда СТВ приступит к записи телевизионной версии.

# Проекты СТВ # Культура # Фотофакт

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