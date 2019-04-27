На финишной прямой. Завершаются репетиции концерта «Беларусь помнит. Дорога памяти»

Новости Беларуси. «Беларусь помнит. Дорога памяти». Телеканал СТВ продолжает подготовку к масштабному проекту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В большом праздничном концерте, который посвящён 9 мая, номера представят известные коллективы и популярные артисты.

Кстати, некоторые из них специально для проекта СТВ подготовили необычные аранжировки знаменитых композиций. Не обойдётся и без сюрпризов.