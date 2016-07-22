Народная артистка Беларуси Валентина Гаевая отмечает 80-летие

Новости Беларуси. Народная артистка Беларуси и руководитель танцевального ансамбля «Хорошки» Валентина Гаевая сегодня отмечает 80-летие. Вся творческая жизнь талантливого хореографа и балетмейстера, кавалера ордена Франциска Скорины связана с танцевальным ансамблем «Хорошки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С юбилеем народную артистку Беларуси поздравил Президент. Глава государства отметил, что талант Валентины Гаевой способствуют дальнейшему процветанию и популяризации белорусского искусства как на родине, так и далеко за ее пределами.

Под руководством Гаевой созданы десятки концертных программ, воспитано несколько поколений талантливых артистов. И благодаря «Хорошкам» многие забытые старые белорусские танцы вновь ожили на профессиональной сцене.

Коллектив, которым руководит Валентина Гаевая, был участником самых престижных белорусских и международных фестивалей.

Светлана Кашталапова-Потапович, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Человек с очень сильным внутренним стержнем. Женщина, которая одним взглядом, без слов, может заставить артиста сделать то, на что он, в принципе, и готов не был или он не знал, что он это может. Безумно обаятельный человек. И может быть очень жестким человеком, если это касается дела.