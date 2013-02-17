Как белорусские авиаторы МЧС стали напарниками Брюса Уиллиса

Новости Беларуси. Голливудский боевик «Крепкий орешек 5» с Брюсом Уиллисом вышел на экраны. Теперь по условиям контракта белорусские спасатели могут рассказать все.

Олег Яковлев, начальник авиации МЧС Республики Беларусь:

Все, что касается крушения вертолета, делалось на съемочной площадке. Была создана декорация, которая полностью соответствовала тому месту, где мы летали на самом деле.

Олег Яковлев с ностальгией пересматривает летние фотографии и видео. А их за пять суток съемок в Венгрии накопилось около двух гигабайтов. Хватило бы для создания собственного кино о фильме.

Игорь Окрестин, штурман вертолета Ми-26:

Не каждому было дано вообще такое ощутить. А тут такую важную роль играешь во всем этом процессе.

Авиаторы МЧС стали напарниками Брюса Уиллиса. Белорусский экипаж и голливудского актера объединила общая миссия – спасение мира. Впрочем, наши спасатели подобные задачки готовы щелкать как орешки каждый день. Работа такая. Полная боеготовность.

За бортом – спасательные операции, доставка «особых» грузов, вылеты на тушение лесных пожаров. Белорусские летчики не раз отправлялись на помощь горящей Греции и Турции. Но, несмотря на «высший пилотаж», асам во время съемочного процесса пришлось попотеть. Жаркая погода, темное время суток и небольшая площадка – экстрим еще тот.

Василий Охримчук, борт-оператор вертолета Ми-26:

Было много других зданий, осветительных матч. Было сложно подойти к месту и поставить груз в назначенной точке. Точка оказалась такая, что нужно было не плюс/минус 5 метров, а плюс/минус 2 метра.

Кастинг на участие в американском боевике первым прошел белорусский вертолет МЧС. Это самая тяжелая и самая грузоподъемная винтокрылая машина в мире, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Олег Яковлев, начальник авиации МЧС Республики Беларусь:

Вертолеты такие есть и в России, но они выбрали нас, потому что тут и авиационные специалисты подготовлены к выполнению такой задачи. Выполняли и с внешней подвеской, и полеты ночью, и посадка ночью, поэтому у них не было сомнений, чтобы выбрать только нас.

Кроме участия непосредственно в съемках на вертолет была возложена еще одна обязанность – помощь по транспортировке фюзеляжа второго Ми-26.

Олег Яковлев, начальник авиации МЧС Республики Беларусь:

У него максимальный взлетный вес – 56 тонн. Мы перевозили фюзеляж. Он был 14 тон. Но мы его на внешней подвеске перевозили. Это тоже сыграло определенную роль. Это делаем только мы и россияне.

На грим белорусского Ми-26 ушло три дня и 200 килограммов краски. На время съемок вертолет получил цвет «хаки», бортовой номер «27» и неотъемлемый атрибут советской армии – красную звезду. К тому же, воздушное судно решили вооружить. И к его левой части приделали большую бутафорскую пушку.

Грузовая кабина тоже стала декорацией к одной из сцен. Причем кульминационной. По сюжету бандиты хотят выкрасть из Чернобыля запас радиоактивного ядохимиката и вывезти его на вертолете. Но главный герой Джон Макклейн прямо из летящего Ми-26 угоняет грузовик с «добычей».

Юрий Вышинский, начальник отдела организации, эксплуатации и поддержания летной годности авиационной техники:

Заезжал автомобиль с главным героем. Размещалось освещение и другие атрибуты, которые используются при съемках фильма. Размер грузовой кабины: высота – 3 метра, ширина – 3 метра, длина – 12 метров. Автомобиль был с прицепом, практически занимал весь размер грузовой кабины.

В числе супергероев оказались и сами белорусские авиаторы.

Олег Гурин, главный специалист отдела организации, эксплуатации и поддержания летной годности авиационной техники:

Когда вертолет заходил на посадку и нес бочку с радиоактивными отходами, американцы побоялись к нему подойти. А он должен был ее поставить, отцепить и улететь. Нас быстренько переодели, 4 человека, в защитную форму, мы подошли, отцепили. Вертолет улетел – дальше снимались американские актеры.

Правда, в самом вертолете вместо Брюса Уиллиса снимался его дублер, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Результаты операции по спасению мира жители планеты смогли увидеть уже на этой неделе. На премьеру с личным составом, то есть с семьей, отправится и командир Ми-26. В уютном кресле кинозала, уже по другую сторону экрана, он еще раз переживет несомненно одни из самых ярких кадров в своей жизни.

Анатолий Рахубов, командир вертолета Ми-26:

Был разговор с семьей. Будет семейный выход для просмотра фильма. Может, пригласим желающих друзей еще.