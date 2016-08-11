Кодекс Республики Беларусь о культуре: что нового он внесёт в культурную жизнь нашей страны?

25 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Кодекс Республики Беларусь о культуре. Кодекс о культуре регулирует вопросы культурной деятельности в Беларуси. Он объединил около 60 нормативных правовых актов различной юридической силы, из них 7 законов, 4 указа Президента Беларуси, около 20 постановлений правительства и 30 нормативных правовых актов Министерства культуры.

Почему появилась необходимость создания такого документа? Что нового он внесёт в культурную жизнь нашей страны?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Людмила Борщевская, консультант юридического отдела Министерства культуры республики Беларусь.