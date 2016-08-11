Прямой эфир

Кодекс Республики Беларусь о культуре: что нового он внесёт в культурную жизнь нашей страны?

11 августа 2016 07:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

25 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Кодекс Республики Беларусь о культуре. Кодекс о культуре регулирует вопросы культурной деятельности в Беларуси. Он объединил около 60 нормативных правовых актов различной юридической силы, из них 7 законов, 4 указа Президента Беларуси, около 20 постановлений правительства и 30 нормативных правовых актов Министерства культуры.

Почему появилась необходимость создания такого документа? Что нового он внесёт в культурную жизнь нашей страны?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Людмила Борщевская, консультант юридического отдела Министерства культуры республики Беларусь.

# Культура # Консультация юриста # Фотофакт # Консультация юриста # Людмила Борщевская

Другие новости рубрики

Все новости
В Старых дорогах фольклорный коллектив «Прусаўчанка» возрождает народную традицию посиделок
09 августа 2016 13:28

В Старых дорогах фольклорный коллектив «Прусаўчанка» возрождает народную традицию посиделок

Танк Т-72 стал новым экспонатом мемориального комплекса «Буйничское поле»
09 августа 2016 09:01

Танк Т-72 стал новым экспонатом мемориального комплекса «Буйничское поле»

Художник-иллюстратор Анастасия Соколовская и её сказочный мир иллюстраций
09 августа 2016 08:01

Художник-иллюстратор Анастасия Соколовская и её сказочный мир иллюстраций