«Спадчыну Мулявіна» покажут на Дне белорусской письменности в Рогачеве 4 сентября

Новости Беларуси. «Спадчыну Мулявіна» покажут на Дне белорусской письменности в Рогачеве, который запланирован на 4 сентября. Речь идет о спектакле «Песняр», посвященном творчеству Владимира Мулявина. За создание пьесы коллектив русского театра получил специальную премию Президента Беларуси.

Помимо этого на празднике книгопечатания запланированы несколько выставок к юбилеям известных писателей нашей страны. Кроме того, уже начинается прием заявок на такие конкурсы, как «Человек года культуры», «Гений стратапа», «лучшая песня о Беларуси» и «Город культуры в Год культуры», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Дрига, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Мэта гэтага конкурса як раз узняць, выцягнуць усё тое цікавае, што ёсць у нас у рэгіёнах, і паказаць яго рэспубліцы. Таму тут могуць удзельнічаць і абласныя цэнтры, паспаборнічаць, і раёныя цэнтры, і нават аграгарадкі. Таксама будзе будзе ацэньвацца (хоць і Год культуры), але і развіццё турыстычнай інфраструктуры, турыстычных паслуг. Для каго мы робім гэтыя мерапрыемствы, ці прыходзяць на іх людзі, адраджаем мы нейкія рамёствы, ці цікавіцца хтосьці гэтым. Таму будзе ацэньвацца па цэламу комплексу крытэрыяў.