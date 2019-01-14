Сочетание классики с рок-н-роллом. В Большом театре состоялся Новогодний бал

Новости Беларуси. Старый Новый год отмечают белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На наших землях вот уже как столетие календарь сменился с юлианского на григорианский, а традиция остаётся. Время для гаданий и колядок. Рассказываем о традициях Старого Нового года Ранее именно в этот день начинался год. Пышным балом его встретили в Большом театре оперы и балета.

Два месяца подготовки и вот около 200 пар словно растворяются в мелодиях классиков 19 века.

Не обошлось и без мистики. Главенствовал здесь «Призрак оперы». Легендарный персонаж из романа Гастона Леру вовлекал публику в свою игру.

Почувствовать себя в другой эпохе и насладиться утонченностью манер смогли не только мэтры большого театра, но и дебютанты. Уже после полуночи бал удивил зрителей своим сочетанием классики с джазом, свингом и даже рок-н-роллом.

Марина Северинец, участник Новогоднего бала в Большом театре Беларуси:

Я впервые пришла на такое торжественное событие. Долго сомневалась в чем пойти и решила, что платье Наташи Ростовой как раз будет актуальным.

Людмила Романова, участник Новогоднего бала в Большом театре Беларуси:

Это счастье опять участвовать в репетициях бала. А сам бал для нас какая-то сказка.

Ольга Костель, балетмейстер-постановщик Большого театра Беларуси:

Мы взяли полонез, которым открывали и закрывали всегда балы, мы взяли контрданс, брали вальс и взяли мазурку. В общей сложности у нас порядка 8 разнообразных танцев. Я считаю, что это рекордное количество танцев по программе на балах, если брать международный стандарт, то мы впереди.

Гостей в течение ночи ожидали и другие сюрпризы: караоке со «звездой», снежное шоу, астрологи, мехенди и блеск-тату. Впервые были приглашены специалисты по бодиграфу.