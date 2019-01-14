Прямой эфир

Сочетание классики с рок-н-роллом. В Большом театре состоялся Новогодний бал

14 января 2019 09:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Старый Новый год отмечают белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На наших землях вот уже как столетие календарь сменился с юлианского на григорианский, а традиция остаётся.

Время для гаданий и колядок. Рассказываем о традициях Старого Нового года

Ранее именно в этот день начинался год. Пышным балом его встретили в Большом театре оперы и балета.

Сочетание классики с рок-н-роллом. В Большом театре состоялся Новогодний бал -1

Два месяца подготовки и вот около 200 пар словно растворяются в мелодиях классиков 19 века.

Сочетание классики с рок-н-роллом. В Большом театре состоялся Новогодний бал -4

Не обошлось и без мистики. Главенствовал здесь «Призрак оперы». Легендарный персонаж из романа Гастона Леру вовлекал публику в свою игру.

Сочетание классики с рок-н-роллом. В Большом театре состоялся Новогодний бал -7

Почувствовать себя в другой эпохе и насладиться утонченностью манер смогли не только мэтры большого театра, но и дебютанты. Уже после полуночи бал удивил зрителей своим сочетанием классики с джазом, свингом и даже рок-н-роллом.

Сочетание классики с рок-н-роллом. В Большом театре состоялся Новогодний бал -10

Марина Северинец, участник Новогоднего бала в Большом театре Беларуси:
Я впервые пришла на такое торжественное событие. Долго сомневалась в чем пойти и решила, что платье Наташи Ростовой как раз будет актуальным.

Сочетание классики с рок-н-роллом. В Большом театре состоялся Новогодний бал -13

Людмила Романова, участник Новогоднего бала в Большом театре Беларуси:
Это счастье опять участвовать в репетициях бала. А сам бал для нас какая-то сказка.

Сочетание классики с рок-н-роллом. В Большом театре состоялся Новогодний бал -16

Ольга Костель, балетмейстер-постановщик Большого театра Беларуси:
Мы взяли полонез, которым открывали и закрывали всегда балы, мы взяли контрданс, брали вальс и взяли мазурку. В общей сложности у нас порядка 8 разнообразных танцев. Я считаю, что это рекордное количество танцев по программе на балах, если брать международный стандарт, то мы впереди.

Сочетание классики с рок-н-роллом. В Большом театре состоялся Новогодний бал -19

Гостей в течение ночи ожидали и другие сюрпризы: караоке со «звездой», снежное шоу, астрологи, мехенди и блеск-тату. Впервые были приглашены специалисты по бодиграфу.

Сочетание классики с рок-н-роллом. В Большом театре состоялся Новогодний бал -22

Желающим они рассказали о судьбе и скрытых талантах, на которые указывают дата и место рождения. Завершился бал ближе к утру.

# Бал # Культура # Марина Северинец # Людмила Романова # Ольга Костель # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Скульптуры, вылепленные из простого пластилина». Как создают главных артистов столичного театра кукол
14 января 2019 08:32

«Скульптуры, вылепленные из простого пластилина». Как создают главных артистов столичного театра кукол

В Большом театре оперы и балета 13 января пройдет традиционный бал
13 января 2019 13:31

В Большом театре оперы и балета 13 января пройдет традиционный бал

Ко дню рождения Мулявина. Песни «Песняров» звучали в симфонической обработке в Белгосфилармонии
12 января 2019 18:42

Ко дню рождения Мулявина. Песни «Песняров» звучали в симфонической обработке в Белгосфилармонии