«Беларусьфильм» готовит седьмую часть «Аповесці мінулых гадоў»

«Аповесць мінулых гадоў» - это самый продолжительный цикл студии анимационных фильмов Беларусьфильма. Первый выпуск появился в в 2006 году. С тех пор зрители увидели 30 мультипликационных зарисовок о белорусской геральдике.

Александр Ленкин, художественный руководитель студии анимационных фильмов «Беларусьфильма»:

Мы рассказываем историю Беларуси. Каждый город - история нашей страны. В Могилёве уже три раза строили городскую ратушу. Её строили два раза и неудачно: она разрушалась по разным причинам. Такой исторический факт. Я это узнал, когда мы стали делать гербы.

Над историей герба каждого города работает отдельная творческая группа, поэтому по стилистике зарисовки получаются абсолютно непохожими. Наряду с маститыми режиссерами работают дебютанты-начинающие мультипликаторы.

Александр Ленкин:

Когда мы привлекаем молодых авторов, они проходят жёсткий отбор. И этот отбор может длиться несколько лет. Если человек допускается к работе с фильмом, пусть для начала с коротким, - мы ему доверям.

На производство 10 минут анимации требуется не менее 10 месяцев. В этом году вышел уже шестой выпуск цикла, в нем по традиции рассказывается история возникновения гербов шести городов из каждой области Беларуси. Впервые один из мультфильмов выполнен в одной из самых сложных техник анимации - пластилиновой.

Александр Ленкин:

Мы говорим о гербах, и у каждого города есть своя история. И если это рассказать необычным языком анимации (а анимация - волшебное искусство), то тогда этот фильм обретает особый шарм.

Сейчас готовится седьмая часть «Аповесці мінулых гадоў». А тот самый пластилиновый мультфильм об истории города Бобруйска мы увидим прямо сейчас.