«Из 21 страны ребята сегодня выйдут на сцену». «Славянский базар в Витебске» начинается с детского конкурса

Фестиваль – главное культурное событие белорусского лета. Официальное открытие форума состоится только 11 июля, но первые аккорды праздника зазвучат именно сегодня. Вечером перед жюри участники Международного детского музыкального конкурса исполнят песню на родном языке.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Сегодня первый конкурсный день детского конкурса. Из 21 страны ребята сегодня выйдут на сцену концертного зала «Витебск». Погрузятся в нашу сказку, которая в этом году будет посвящена «Старику Хоттабычу», потому что автор этого произведения родом из Витебска.

Фестиваль, конечно, готов встречать гостей. И все площадки в высокой степени готовности. На них проходят репетиции. Но осталось только дождаться нам наших зрителей. Всех ждем!