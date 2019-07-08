«Из 21 страны ребята сегодня выйдут на сцену». «Славянский базар в Витебске» начинается с детского конкурса
Новости Беларуси. Звезды первой величины, яркие концерты и вернисажи. 8 июля начинается «Славянский базар в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фестиваль – главное культурное событие белорусского лета. Официальное открытие форума состоится только 11 июля, но первые аккорды праздника зазвучат именно сегодня. Вечером перед жюри участники Международного детского музыкального конкурса исполнят песню на родном языке.
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Сегодня первый конкурсный день детского конкурса. Из 21 страны ребята сегодня выйдут на сцену концертного зала «Витебск». Погрузятся в нашу сказку, которая в этом году будет посвящена «Старику Хоттабычу», потому что автор этого произведения родом из Витебска.
Фестиваль, конечно, готов встречать гостей. И все площадки в высокой степени готовности. На них проходят репетиции. Но осталось только дождаться нам наших зрителей. Всех ждем!
Отметим, главный фестивальный концерт организаторы «Славянского базара в Витебске» посвятят Году малой родины. Уже завтра, 9 июля, в летнем амфитеатре начнутся сольные выступления эстрадных звезд.
«Это будет очень красивый, душевный, семейный концерт». Открытие «Славянского базара-2019» посвятят Году малой родины
С 18 июля молодежные ритмы наполнят и площадь Победы. Здесь впервые пройдут концерты в формате open aіr. В новом проекте «Фестивальный пикник» примут участие исполнители и музыкальные группы разных творческих направлений.
В целом организаторы постарались в этом году максимально разнообразить творческую палитру. Ведь это громкое культурное событие не замыкается только на популярной музыке.