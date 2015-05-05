Ивана Жигон, автор фильма «Земля под белыми крыльями» из Сербии – о любви к Беларуси и своей работе

Новости Беларуси. В студии программы Новости «24 часа» на СТВ – Ивана Жигон, Югославская и Сербская актриса театра и кино, сценарист и режиссер документальных фильмов, известный общественный деятель, обладатель уникальной награды «За личное мужество в борьбе за права человека и сохранение духовных корней братских народов Сербии и Черногории». Это живая легенда Сербии, чья деятельность была названа «Подвигом года». На родине ее называют сербской Жанной д’Арк.

Ивана – автор нашумевшего телевизионного фильма «Земля под белыми крыльями», основанного на интервью президента Беларуси Александра Лукашенко.

Лента отмечена специальным дипломом «За высокое художественное достижение и душевный подход к прекрасной белорусской земле».

Сейчас Ивана Жигон привезла в Беларусь спектакль «Белые журавли» – исторический мюзикл, посвященный 70-летию Великой Победы.

4 мая Ивана встретилась с министром культуры нашей страны Борисом Светловым. В дружеской беседе актриса призналась, что считает Беларусь символом стабильности среди славянских стран.

Ивана, здравствуйте. Спасибо огромное, что пришли к нам в студию. Мы знаем, что у вас в Минске очень плотный график, но мы не могли упустить возможность пригласить к нам человека, который искренне любит Беларусь.

Ивана Жигон, режиссер, актриса (Сербия):

Да, это правда. Мое сотрудничество с Беларусью началось в Косово на первом форпосте православия. Я тогда сняла свой первый документальный фильм – о Михаиле Пташуке, который внезапно ушел от нас. Я на память о нем сделал фильм. Потом у меня было такое счастье, такая честь познакомиться с вашим президентом и поблагодарить со стороны Сербии за то, что он во время бомбежки единственный, рискуя своей жизнью, прилетел поддержать нас, тех, кто были так одиноки.

Ваш фильм «Земля под белыми крыльями» называют одним из самых правдивых и искренних фильмов о Беларуси. Как вам удалось увидеть это из Сербии?

Ивана Жигон:

Я узнала многое за чтением книг, кроме того, что я чувствовала всегда. Тогда я узнала, что «сябры» у вас – это «друзья». Многое узнала, когда приезжала с выставкой «Распятое Косово», где были показаны наши разрушенные храмы в Косово. Когда я видела, как люди плачут, как со слезами ваши люди встречают наше горе и нашу любовь – я узнала вашу душу. Приезжаешь, и не веришь, что такой порядок, что так все хорошо, что так хорошо работается, что все организованно. Поверьте, не всюду так. Почти нигде сейчас. Я так счастлива от того, что вижу только прогресс, что нет процесса развала, который идет всюду около нас, к несчастью. Как пример, очень важно, что вы существуете. Меня очень радует, что вы так хорошо живете, но это важно еще и как пример всем остальным славянским народам.

Ивана, в своей общественно-политической деятельности вы ищете сферы, которые нужно спасать искусством.

Ивана Жигон:

Я никогда нигде политически не выступала. Я этого очень боюсь, политику не люблю. Я всегда выступала как человек, который несет в себе искусство. Я вообще всегда думала, что актер – это человек, который имеет возможность нести искусство на своих ногах. То есть не должны в тяжелую минуту к тебе приходить в театр, а ты сам на ногах можешь пойти в деревню и куда угодно именно на своих ногах.

Ивана, вы актриса и кино, и театра. Вы сценарист. Сейчас еще и режиссер-постановщик. Мы знаем, что в международном конкурсе «Золотой Витязь», который все прекрасно знают, в том числе и в Беларуси, вы получили столько наград, сколько за 20 лет существования этого конкурса получил только Никита Михалков. За какие заслуги, расскажите нам, пожалуйста!

Ивана Жигон:

Это было на разных конкурсах, но вы мне хорошо напомнили, что один из первых «Витязей» был под псевдонимом – я была очень молодая, это было здесь, в Минске. Мы с Виктором Бутурлиным, режиссером из Петербурга, получили «Золотой Витязь» за сценарий фильма. А последний был за исторический спектакль «Стойте, галеры царские!» о Первой мировой войне.

Это новый жанр в театральном искусстве?

Ивана Жигон:

Я думаю, родился такой новый жанр – исторический мюзикл, национальный мюзикл, я бы так его назвала. Я сделала три мюзикла вместе с очень интересным композитором, аранжировщиком Гораном Бреговичем, которого знает весь мир. Мы вместе работали над этой музыкой. Он внес современность по нашему совместному желанию, чтобы приблизить эту музыку Великой Отечественной войны (во-первых, мы делали спектакль «Белые журавли», который Минск увидит 5 мая) к нашей молодой публике, чтобы внедрить все современное, но не потерять ни мощь, ни достоинства, ни чувства. Очень много жанров там – и опера вместе с хип-хопом, и балет, и народные танцы, которые у меня всегда побеждают. Я надеюсь, что многие молодые люди захотят увидеть этот новый жанр в Музыкальном академическом театре в Минске в 19 часов 5 мая. «Белые журавли» в совсем новом жанре. Меня очень вдохновило, когда услышала от молодых людей под руководством Светланы Гудковской, что они такого никогда не видели, что это совсем новое.

Спасибо большое, Ивана, что пришли к нам в студию, за разговор, за такую искреннюю беседу! В Беларуси, на земле под белыми крыльями, как вы назвали нашу родину, вас всегда ждут. Неиссякаемых вам сил, здоровья, энтузиазма!

Ивана Жигон:

Спасибо огромное!