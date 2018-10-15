История в ресторане на французском и вьетнамском. Необычный спектакль покажут в Минске

Минчане и гости столицы смогут увидеть удивительный и, как уверяют режиссёры, трогательный спектакль «Сайгон». Премьера приурочена к VIII Международному форуму театрального искусства «Теарт». Помощь в проведении форума оказывает французское посольство в Беларуси. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – координатор культурных проектов посольства Франции в Республике Беларусь – Инна Мациенко, исполнитель роли Эдуарда в спектакле «Сайгон» – Дан Артус, и исполнительница роли Сесиль в спектакле «Сайгон» – Аделин Гийо. О чём спектакль «Сайгон»? Как он связан с Францией? Аделин Гийо, исполнительница роли Сесиль в спектакле «Сайгон»:

Этот спектакль был задуман как представление отношений между двумя странами, между Вьетнамом и Францией, через историю любви. Кроме того, речь идёт не только об отношениях, но и о связях между двумя странами, которые были потеряны, и между людьми, и частично между странами. Спектакль был задуман, как история в ресторане, которая происходит, и как люди пытаются найти общий язык и восстановить связи.

Что белорусы вынесут из этого спектакля? Дан Артус, исполнитель роли Эдуарда в спектакле «Сайгон»:

Спектакль был задуман как описание отношений между Францией и Вьетнамом, но, на самом деле, это – историческая фреска. Через какую-то дружбу, интимные отношения показано, как маленькие люди чувствуют себя в большом историческом моменте. Мы спектакль отыграли во многих странах: в Литве, в Голландии, в Китае, во Вьетнаме. И всегда каждый человек, любой житель любой страны там, где мы были, может найти что-то своё, каким образом он ощущает себя, идентифицирует себя, как личность в истории. На какого зрителя ориентирован ваш спектакль? Есть ли какие-то возрастные ограничения? Дан Артус:

Ограничений по возрасту нет, но, может, этот спектакль не совсем для маленьких деток, но, тем не менее, спектакль достаточно визуальный, кинематографический, у него есть очень много музыки, даже караоке. Действие происходит внутри ресторана, то есть там различные звуки, разговоры, музыка – всё это находится в таком музыкально-гастрономическом процессе. И это не какой-то специализированный вьетнамский ресторан, куда люди приходят, чтобы пообщаться.