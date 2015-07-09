История празднования Дня Минска: горящая голова дракона, опера на природе и световые представления

Впечатляющая хореография и невероятные постановки ансамбля «Хорошки» – огромная заслуга хореографа Николая Дудченко. Вместе с бессменным руководителем ансамбля Валентиной Гаевой в феврале 1974 года они создали жемчужину белорусской культуры, которая до сих пор продолжает радовать зрителей своими потрясающими выступлениями.

Николай Дудченко, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, хореограф Белорусского государственного заслуженного ансамбля «Хорошки», режиссер-постановщик:

Очень много стран, где коллектив работал, пропагандировал нашу культуру. И все это делалось на очень высоком уровне. Отзывы блестящие.

Постановка любого выступления – небольшого танца или городского концерта – это в первую очередь хорошая режиссура.

Вот уже много лет Николай Григорьевич занимается организацией масштабных праздников в Минске. Он помнит, как еще на первых столичных торжествах пылала голова дракона, по воде ходил мальчик, а заканчивалось все карнавалом.

Карьера режиссера-постановщика массовых мероприятий у Николая Дудченко началась с самого первого праздника города в 1986 году. По советам метеорологов было решено проводить торжество 24 мая.

Николай Дудченко, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, хореограф Белорусского государственного заслуженного ансамбля «Хорошки», режиссер-постановщик:

Первый праздник города был в Минске в Советском Союзе. До него были такие праздники, как Билисоба в Тбилиси в Сабантуй в Казане. Это национальные праздники, они были иного порядка, иного характера.

В первом празднике города была заложена идея национальная – толока – вместе работаем и вместе отдыхаем. Праздник открывался шествием самых известных людей, впереди шла группа барабанщиц в красивых костюмах, кстати, олимпийских. Они участвовали на Олимпийских играх в Москве. И за ним шла целая кавалькада, символизирующая Минск. И первое открытие было у Дворца спорта. С речью мэра города (тогда – председателя горисполкома), и после этого главные герои праздника, национальные герои, разъезжались по фрагментам праздника и открывали их. А праздник завершался большим театрализованных представлением на стадионе «Динамо».

Представители всего дома (старики, мамы с колясками, дети) вышли на стадион за служенными наградами.

Николай Дудченко, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, хореограф Белорусского государственного заслуженного ансамбля «Хорошки», режиссер-постановщик:

Впервые вывели оперный театр на улицу. В Троицком предместье была показана опера Владимира Солтона «Дзікае паляванне караля Стаха». Дело в том, что, к сожалению, не все смогли попасть и на стадион «Динамо», и на оперу, но впечатлений было просто масса, колоссальное впечатление от оперы на природе.

В парке Горького организовали детский праздник. Для самых маленьких жителей столицы выступали артисты, проводили конкурсы.

Кстати, первый день города проходил под девизом «Без алкоголя и без табака». Не обошлось тогда и без казусов.

Николай Дудченко, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, хореограф Белорусского государственного заслуженного ансамбля «Хорошки», режиссер-постановщик:

У нас на карнавале загорелся Змей Горыныч, голова загорелась. Это было зрелище потрясающее. Комсомол туда положил дымовую шашку, а за день это все нагрелось. Когда ее включили, паника была у водителя, а на стадионе никто не понял. Рядом со мной сидели руководители пожарной службы и спрашивали, что делать. Тушить надо, чтобы бензобак машины не взорвался. И бросились раскручивать флаг, а в это время карнавал шел. Горит дракон и идет карнавал. Один из пожарных, который раскручивал рукав, не видел того, кто стоял на вентиле, потому что было большое количество людей на беговой дорожке. И он его разворачивал на поле. И, не видя, включил вентиль, этот рукав у него вырвался и стал прыгать. Зал свистел, восторг был потрясающий.

В 1987 году прошел второй по счету праздник города. На этот раз Николай Дудченко предложил сделать уникальное вечернее шоу с невероятным световым представлением.

Праздник города постоянно переносили на разные даты. Так, он проводился и 27 июня, и 3 июля.

В 90-ые годы торжества в столице и вовсе стали редкостью. Лишь к 50-летию Победы 9 мая 1995 года в Минске снова организовали масштабное гуляние.

Николай Дудченко, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, хореограф Белорусского государственного заслуженного ансамбля «Хорошки», режиссер-постановщик:

Был момент, когда мы выключили весь свет на стадионе и зрители поняли, что нужно зажигать свечи. Можете себе представить: это огромное 50-тысячное кольцо – это горящие свечи. Я уговорил владыку митрополита Беларуси, Филарета, чтобы он выступил. Сначала он не соглашался, но потом согласился. И увидел это зрелище, было вообще потрясающе: целый круг горящий свечей, и в центре стоял Филарет, которого я поставил в светящий белый крест. Два прожектора, он стоял в центре. Очень красиво было.

А вот в 2006 году столица увидела невероятное водное шоу. На Немиге для многотысячной публики по воде гулял мальчик, били фонтаны, а над водой кружились чайки.

Режиссер массовых праздников не имеет права на ошибку. Действие проходит только один раз, здесь нет возможности что-то исправить.

И, как обычное бывает, не все идеи реализовываются.

Николай Дудченко, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, хореограф Белорусского государственного заслуженного ансамбля «Хорошки», режиссер-постановщик:

Вся беда была в том, что праздник этот был осенью. Осенью погода неустойчивая. У нас должны были праздник этот открывать парапланы. Это такой парашют с двигателем, он летает. Парапланы мы должны были сделать под бабочек. То есть это огромные бабочки в небе. И с этих бабочек полетел бы золотой дождь, было бы красиво. Но парапланы не взлетели, потому что был ветер.

Уже несколько лет Николай Григорьевич является режиссером-постановщиком празднования Дня Победы и Дня Независимости, в которые каждый год он вносит что-то особенное, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Николай Дудченко, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, хореограф Белорусского государственного заслуженного ансамбля «Хорошки», режиссер-постановщик:

Один из них был посвящен предстоящему хоккейному чемпионату. Мы тогда очень напряженно думали, как отобразить наступление чемпионата мира по хоккею летом. Очень трудно – лето и хоккей. Потому что есть хоккей на траве и есть хоккей с шайбой на льду. И кое-что мы придумали тогда: сделали большую шайбу, которая двигалась, в шайбе сидел мальчик, молодой хоккеист, у которого на майке было написано «2014 год».

Главное в торжественном шествии – показать национальную белорусскую идею, передать патриотический настрой молодежи и сказать спасибо всем тем, кто боролся за нашу свободу.