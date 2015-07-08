Александр Олешко: «Славянский базар» – это один из самых честных, светлых, настоящих фестивалей

Новости Беларуси. Фестивальный Витебск встречает гостей «Славянского базара». В этом году на международный культурный форум приедут представители 42 государств. Флаги стран-участниц накануне подняли у Летнего амфитеатра. Там же состоялся сольник Григория Лепса и шоу Александра Олешко.

Александр Олешко, заслуженный артист Российской Федерации:

Это один из самых честных, светлых, настоящих фестивалей. Я здесь не первый раз – и я вижу, как все это развивается. Даже инфраструктура вокруг: потрясающая аллея, фонари, деревья. А вместе с деревьями растут таланты. Не только Беларуси, но многих стран мира, которые сюда отправляют своих конкурсантов. Я уж не говорю о программах, которые представляют самые разные артисты из России и не только. И это удивительное состояние, когда полный зал, ты на сцене, и ты встречаешь рассвет, когда заканчивается ночной концерт. Вот тот самый настоящий мост дружбы. Здорово, что в Беларуси такой мост дружбы существует, и мы видим настоящих, чистых, добрых, светлых людей – это большая редкость сейчас на планете, а здесь есть.

Церемония открытия фестиваля искусств состоится завтра, 9 июля, а сегодня в городской ратуше художники из Китая представят выставку «Живопись Поднебесной», на главной фестивальной сцене выступят Валерий Меладзе и Ирина Аллегрова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.