«Славянский базар в Витебске-2015»: 7 июля начали прибывать звезды и открылась выставка работ Дали и Пикассо

Новости Беларуси. Витебск начинает погружаться в атмосферу «Славянского базара». Открытие творческого форума состоится 9 июля, но уже сегодня, 7 июля, город живёт в особом ритме.

В столицу фестиваля начали прибывать звёздные гости. Ожидается, что только участников «Славянского базара» будет не меньше 4 тысяч. В 2015 году — из 42 стран.

Пираты с Атлантического океана на время высадились в Витебске. И прямо в центре города скрестили шпаги. Своими образами Ольга и ее сын Радомир из Англии стараются показать: «Славянский базар» — это не просто фестиваль, а состояние души.

Ольга Гудвин-Клепик, турист (Великобритания):

Привет от английских пиратов. А приехали сюда на «Славянский базар» повеселиться. Когда-то я сама принимала участие, поэтому эмоции самые настоящие. От воспоминаний до бурного интереса того, как все происходит по-новому. От того, как тут все меняется и меняется в лучшую сторону.

Англичанка с белорусскими корнями ни раз танцевала на сцене Летнего амфитеатра. В последнее же время помогает другим артистам. А их в Витебске будет несколько сотен и даже тысяч. 42 страны подтвердили своё участие в фестивале. В Витебске по этому поводу пришлось установить дополнительные флагштоки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Янина Шибанова, сотрудник службы регистрации Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

У нас уже идет фестивальная программа. Это концерты, спектакли, выставочные проекты, интересные кинопрограммы, которые будут демонстрироваться в кинотеатрах. Уже очень много гостей, участников «Славянского базара».

Аккредитовали мы уже на сегодняшний день 1,5 тысячи человек, ожидаем более 4 тысяч. Приходят, конечно, аккредитовываются с удовольствием. Всех рады видеть. Сегодня, например, утром у нас приехали Олешко, Гафт, вчера Лепс приезжал. Все довольны.

Символично, что 7 июля, в День рождения Марка Шагала, в городе художников открылась и уникальная выставка работ Сальвадора Дали и Пабло Пикассо.

Это оригинальные гравюры, литографии, керамические изделия и скульптуры.

Ярослав Шадрин, организатор выставки:

Проект столкнул лбами двух величайших испанских гениев XX столетия. И мы постарались подобрать сюжеты, которые позволяют сравнить этих двух гениев. Что думали Сальвадор Дали и Пабло Пикассо о женщинах. Для них, возможно, эта тема была главной в жизни.

Самый многочисленный звёздный десант по традиции из России. Одним из первых в Витебск приехал Александр Олешко. И, конечно, модный шоумен не забыл прихватить с собой с десяток ярких пиджаков.

Александр Олешко, заслуженный артист Российской Федерации:

Костюмов много, они все радостные, цветные. С цветами, конечно же. Потому что «Славянский базар» – это как ярмарка, разноцветный. Как лоскутное одеяло, где много талантливых людей. Каждый представляет свою краску. Вот видите, сколько всего. Так что все мои мечты с детства сбылись.

Куда скромнее в нарядах оказался Сергей Безруков. Впрочем, актёр был скуп и на эмоции. Хотя все же признался, что восхищен городом Шагала.

Сергей Безруков, народный артист России:

Я уже посетил музей Шагала. Так получилось, что организаторы сказали, что он вроде бы закрыт, а я просто пошел туда пешком и, оказалось, что сегодня день рождения Шагала. И сегодня, наоборот, все, что связано с Шагалом, в Витебске открыто.