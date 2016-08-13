Во Франции в рамках культурного проекта «Белорусский музыкальный август» выступил ансамбль цимбалистов «Ведрица»

Новости Франции. «Белорусский музыкальный август» во Франции. В рамках международного культурного проекта в бургундском городе Тоннер выступил коллектив цимбалистов «Ведрица» под управлением дирижера Елены Цыганок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концерт состоялся в католическом соборе ХІ века Святого Петра, который впервые за многие годы был специально предоставлен для такого выступления. Французская публика с большим энтузиазмом восприняла выступление белорусских артистов, неоднократно вызывая аплодисментами на бис.

Как отметил Посол Беларуси во Франции Павел Латушко, подобные мероприятия позволяют ближе познакомиться с современной белорусской культурой и создать положительную атмосферу для развития сотрудничества в различных областях между двумя странами.