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Во Франции в рамках культурного проекта «Белорусский музыкальный август» выступил ансамбль цимбалистов «Ведрица»

13 августа 2016 14:48
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Новости Франции. «Белорусский музыкальный август» во Франции. В рамках международного культурного проекта в бургундском городе Тоннер выступил коллектив цимбалистов «Ведрица» под управлением дирижера Елены Цыганок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концерт состоялся в католическом соборе ХІ века Святого Петра, который впервые за многие годы был специально предоставлен для такого выступления. Французская публика с большим энтузиазмом восприняла выступление белорусских артистов, неоднократно вызывая аплодисментами на бис.

Как отметил Посол Беларуси во Франции Павел Латушко, подобные мероприятия позволяют ближе познакомиться с современной белорусской культурой и создать положительную атмосферу для развития сотрудничества в различных областях между двумя странами.

# Культура # Беларусь-Франция

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