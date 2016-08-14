Верхний город в Минске на один день стал островком корейской культуры

Новости Беларуси. Экзотика в центре Минска. Верхний город на один день стал островком корейской культуры. Для гостей фестиваля организаторы подготовили национальные угощения, Игры, мастер-классы, танцы с ножами, веерами и барабанами. Также все желающие девушки могли примерить национальный корейский костюм – Ханбок.

Во втором отделении программы – современная музыка и танцы в стиле K-POP, получившем необычайную популярность во всем мире. Фестиваль продолжает серию праздников национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кими Ри, председатель Республиканского общественного объединения «Ассоциация белорусских корейцев»:

Корейская культура очень отличается от славянской. И знакомство с корейской культурой, я думаю, обогатит всех белорусов и тех же корейцев.