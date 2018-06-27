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«Женщина, очевидно, колхозного происхождения, но рядом с ней – кисти»: история скульптур на Художественном музее

27 июня 2018 15:30
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Михаил Бакланов стал архитектором одного из первых в Советском Союзе зданий, которое строилось специально для музея. Национальный художественный музей в Минске – образец такого архитектурного наследия.

«Женщина, очевидно, колхозного происхождения, но рядом с ней – кисти»: история скульптур на Художественном музее-1

«Женщина, очевидно, колхозного происхождения, но рядом с ней – кисти»: история скульптур на Художественном музее-3

Роман Абрамчук, культуролог и экскурсовод:
Для него характерно то, что наверху здания установлена скульптура мэтра – Андрея Бембеля. Фактически, это тот человек, который заложил канон фундаментальной скульптуры. В принципе, все скульптуры, так или иначе, подчиняются соцреализму, его требованиям, его основным, характерным чертам. Это – скульптура, которая демонстрирует образ очень прямо, скажем так, не по-художественному.

«Женщина, очевидно, колхозного происхождения, но рядом с ней – кисти»: история скульптур на Художественном музее-6

Все скульптуры сделаны выдающимися мастерами, но соцреализм, к сожалению, грешил тем, что он очень прямо говорил про многие вещи.

В то время, как искусство говорит намёками.

«Женщина, очевидно, колхозного происхождения, но рядом с ней – кисти»: история скульптур на Художественном музее-9


«Белоруссия Социалистическая» Андрея Бембеля на крыше павильона ВДНХ в Москве не намекает, а прямо указывает, что заботило нашу страну в общем круговороте Союза Республик.

И это то, что было нужно гражданам нового бесклассового общества. 

Роман Абрамчук, культуролог и экскурсовод:
Его скульптура «Белоруссия Социалистическая» становится каноном, образцом, от которого берут начало все остальные скульптуры на минских крышах. И это – уже более поздняя скульптура Андрея Бембеля, называется «Слава».

«Женщина, очевидно, колхозного происхождения, но рядом с ней – кисти»: история скульптур на Художественном музее-12

Раскрывает тему искусства.

Хоть, женщина, очевидно, колхозного происхождения, но рядом с ней – кисти и прочие атрибуты художницы. Слева и справа от входа находятся другие скульптурные композиции, других скульпторов.

«Женщина, очевидно, колхозного происхождения, но рядом с ней – кисти»: история скульптур на Художественном музее-15

Но, так или иначе, они сходятся в одном фокусе: искусство, живопись, скульптура.

«Женщина, очевидно, колхозного происхождения, но рядом с ней – кисти»: история скульптур на Художественном музее-18

А верхняя всё это венчает.

Это всё суммирует, является венцом.  

«Давайте будем давать им имена, придумывать про них истории»: легенды и факты о минских скульптурах на крышах

# Национальный художественный музей Беларуси # Культура # Роман Абрамчук

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