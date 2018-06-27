Почему на крыше МВД стоит скульптура богини земледелия?

Единственная богиня в Минске восседает на крыше министерства внутренних дел.

Роман Абрамчук, культуролог и экскурсовод:

Это – богиня Деметра, богиня земледелия. Какая связь между министерством внутренних дел и земледелием? Дело в том, что раньше эта земля принадлежала графу Чапскому, на ней в начале ХХ века было построено здание, большая часть его была занята товариществом земледельческой взаимопомощи.

Организация, которая являлась такой общей кассой, так сказать.

И многие другие организации, важные для города – отделение Либаво-Роменской железной дороги также в этом здании размещалось, которое, само по себе, оригинальное. Это – оригинальное здание начала ХХ века, построенное архитектором Генрихом Гаем.

Богиня Деметра, предположительно, авторства Станислава Гайдукевича, с которым архитектор Генрих Гай поддерживал тесные творческие связи, проводит время не одна, а в компании.