Умер Илья Олейников, один из создателей «Городка»

Новости России. Печальное известие пришло из Санкт-Петербурга. Ушел из жизни известный актер, телеведущий, народный артист России Илья Олейников. В июле этого года ему исполнилось 65 лет.

В последнее время актёр тяжело болел. Он умер в больнице, куда был госпитализирован с воспалением легких со съемочной площадки «Городка» ещё 31 октября. Врачи до последнего боролись за жизнь Ильи Львовича, подключали к аппарату искусственного дыхания, но все усилия оказались напрасными – в воскресенье утром сердце Ильи Олейникова не выдержало.

Широкую известность Олейников получил после выхода на экран юмористической телепередачи «Городок», которую он создавал вместе с Юрием Стояновым, начиная с 1993 года. На протяжении почти 20 лет программа успешно завоёвывала интерес аудитории. Шутки и выражения, озвученные в «Городке», мгновенно уходили в народ и становились крылатыми. За годы существования передачи Олейников и Стоянов отсняли 280 выпусков.

Илья Олейников всегда был уверен в том, что смех сквозь слезы в его жанре – это высший пилотаж, высшее искусство. С уходом из жизни Олейникова «Городок» осиротел, пишет официальный сайт программы.

Сообщение на официальном сайте программы «Городок»:

«Городок» осиротел. Не стало Ильи Олейникова… С июня этого года он тяжело болел, но мужественно сражался за жизнь, работал, продолжая доставлять людям радость. И уже казалось, что болезнь начала отступать. Но 31 октября – экстренная госпитализация и… Пока даже трудно себе представить, что мы все потеряли с уходом Артиста. Разделяем это огромное горе с женой, сыном и внуком нашего дорогого Ильи, с его партнером и другом Юрием Стояновым, всем коллективом «Городка».

На вопросы журналистов «в чём секрет успеха», Олейников отвечал не задумываясь: «В фанатизме».

Илья Олейников, актер, телеведущий, народный артист России:

С острым театральным режиссером я бы с удовольствием поработал, но это невозможно ни физически, ни теоретически, ни практически, потому что есть передача «Городок», которая снимается в Питере, 11 съемочных дней у нас уходит на «Городок».

Руководитель передачи пока не готова говорить о том, будет ли закрыта программа. Известно, что «старые» выпуски «Городка» продолжат выходить на телевидении. Возможно, в эфире появится несколько премьерных выпусков с участием Ильи Олейникова.

Марина Харкевич, руководитель передачи «Городок»:

Дайджесты программы «Городок» я надеюсь, будут идти все время. Это то, что мы уже успели снять, и то, что мы показываем каждую субботу. Я надеюсь еще на одну премьеру, потому что последние программы Илья отснял все и был хорош.

С начала 2000-х Олейников снимался в кино, в том числе в телефильме «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко. Илья Олейников сыграл роль финансового директора варьете – Римского. В творческой биографии артиста – почти 30 картин и телефильмов.

Владимир Бортко, режиссёр:

Я могу сказать только одно – имя Ильи ассоциируется со светлым, юмором, это всегда было смешно, вызывало улыбку. Эта улыбка останется с нами.

Друзья и коллеги артиста шокированы смертью популярного артиста.



Геннадий Хазанов, руководитель Московского театра эстрады:

Со дня приемного экзамена и до последнего государственного экзамена ближе, чем Илья у меня не было никого. Потом наши пути разошлись, время от времени мы встречались, у меня было ощущение, что это мой родной человек. Член моей очень небольшой семьи ушел из жизни.

Коллеги отмечают: Олейников поражал необыкновенным оптимизмом и трудоспособностью. Помимо создания телепередачи «Городок» и съемок в художественных фильмах, Илья Львович писал музыку, вместе с женой Ириной выпустил альбом «Шансон на двоих».

Николай Дуксин, режиссёр:

Он невероятный эстрадник, у него было потрясающее чувство репризы – того юмора, который ищешь годами и не можешь найти. Любую миниатюру, любой текст он мог сделать улыбчивым. Он работал в сторону улыбки. Если говорить об увлечениях, у него прекрасный дизайнерский вкус, в том числе в ландшафтном дизайне. Он даже печатался в специализированных изданиях. Иногда он брал в руки кисти и краски, и создавал яркие, эмоциональные истории на холсте, которые завораживали и притягивали взгляд.

Юрий Стоянов в интервью российским СМИ заявил, что не может смириться с мыслью о смерти своего друга и коллеги.

Юрий Стоянов, артист театра и кино:

Я сейчас абсолютно не в состоянии что-то говорить об Илье. Я не могу поверить, что его больше нет. Я убит горем… Тяжело вообще упоминать такие слова, как воспоминания – потому что для меня этот человек не является моим прошлым. И вспоминать я не могу. Я за эти несколько часов, что его не стало… говорить какие-то слова, чем он был для меня, каким он был актером – это просто физически невозможно, и я вижу в этом какое-то кощунство. Это мое настоящее, это человек, который будет со мной всю жизнь. И я не могу представить себе, что я должен о нем вспоминать.

В связи со смертью Ильи Олейникова Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким артиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси Илья Львович поставил первый крупно-бюджетный мюзикл «Пророк», мировая премьера которого состоялась в Минске в 2007 году.

Прощание с Народным артистом России состоится в Петербурге в среду, 14 ноября. Как сообщил в своём Twitter, сын актёра Денис Клявер (солист группы «Чай вдвоём»), траурная церемония в петербургском Театра эстрады начнётся в 11 утра. О времени и месте похорон артиста станет известно позднее. Денис также поблагодарил поклонников отца «за поддержку и прекрасные слова в адрес папы».

Денис Клявер, сын Ильи Олейникова, солист группы «Чай вдвоём»:

Я могу сказать, что настоящие артисты уходят. Папа – насколько открытым он был на сцене и на экране, такой же был и в жизни – лёгкий, искренний, позитивный... Мнительный – без этого качества хороших артистов не бывает. Добрый и светлый – наверное, поэтому Боженька и забрал. Нам сейчас, конечно, тяжело. Да, он давно болел, но все мы живем надеждами – мы лечились, делали все, что должны были, но сложилось именно так.

Справка ctv.by



Илья Олейников (настоящее имя – Илья Львович Клявер) в 1969 году окончил Московское государственное училище циркового и эстрадного искусства. Работал в Москонцерте, с 1974 по 1990 годы – в Ленконцерте в качестве артиста разговорного жанра. Взял сценический псевдоним Олейников (фамилия жены Ирины Олейниковой), когда начал работать в дуэте «Казаков и Олейников» с артистом Романом Казаковым. В 1977 году стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады.