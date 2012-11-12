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В сожженной фашистами деревне Борки после реконструкции открыли памятник

12 ноября 2012 16:08
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Новости Беларуси. «Мы из огненной деревни». На  месте бывшего населенного пункта Борки Вилейского района после реконструкции открыли памятник погибшим местным жителям.

Населенный пункт фашисты сожгли в мае 1943 года. В огне погибли 98 человек. В живых осталась только одна 12-летняя девочка Фаина Анасович. После войны деревня так и не была восстановлена.

В Вилейском районе сразу несколько населенных пунктов уничтожены во время Великой Отечественной войны. Все они стали мемориаламии как память об ужасном прошлом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Татьяна Пузан, руководитель делами Хотенчицкого сельского исполнительного комитета Вилейского района:
Рассказывали, что во время войны здесь были болота, здесь, дальше, идут болотные места. И евреи шли толпами на запад, и именно жители им помогали скрываться. Немцы об этом узнали и сожгли деревни Любчу и Борки. Это место святое. Ежегодно мы проводим субботники, подкосы травы, в этом году этот памятник обновили.

# Культура # Достопримечательности Беларуси # Памятники

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