В сожженной фашистами деревне Борки после реконструкции открыли памятник

Новости Беларуси. «Мы из огненной деревни». На месте бывшего населенного пункта Борки Вилейского района после реконструкции открыли памятник погибшим местным жителям.

Населенный пункт фашисты сожгли в мае 1943 года. В огне погибли 98 человек. В живых осталась только одна 12-летняя девочка Фаина Анасович. После войны деревня так и не была восстановлена.

В Вилейском районе сразу несколько населенных пунктов уничтожены во время Великой Отечественной войны. Все они стали мемориаламии как память об ужасном прошлом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Татьяна Пузан, руководитель делами Хотенчицкого сельского исполнительного комитета Вилейского района:

Рассказывали, что во время войны здесь были болота, здесь, дальше, идут болотные места. И евреи шли толпами на запад, и именно жители им помогали скрываться. Немцы об этом узнали и сожгли деревни Любчу и Борки. Это место святое. Ежегодно мы проводим субботники, подкосы травы, в этом году этот памятник обновили.