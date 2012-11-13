«Евровидение-2013»: порядок выступления участников конкурса песни определят продюсеры шоу, а не жеребьевка

Новости Швеции. Порядок выступления участников Международного конкурса песни «Евровидение-2013» определят продюсеры шоу, а не жеребьевка. Таким решением организаторы престижного песенного форума намерены сделать шоу еще более эффектным и подчеркнуть уникальность каждой песни. А само музыкальное состязание будет держать зрителей в напряжении от начала до конца.

Новые правила в 2013 году станут экспериментом, а после конкурса будет принято окончательное решение.

«Евровидение-2013» пройдет в шведском городе Мальме с 14 по 18 мая. Имя артиста, который на этом конкурсе представит Беларусь, станет известно 7 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.