Игорь Луцкий: Поскольку события, описываемые в киноленте, происходили на территории Минской области, мы сумели договориться, чтобы кинолента была показана на СТВ

Отреставрированная военная драма режиссера Элема Климова «Иди и смотри» будет показана завтра, 22 марта, на телеканале СТВ. Генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Игорь Луцкий рассказал «СБ», что разрешение на безвозмездное использование художественного фильма получено от киноконцерна «Мосфильм».

Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Таким образом, телезрители могут посмотреть киноленту на нашем телеканале 22 марта в 20.35, сразу после специального репортажа о хатынской трагедии.



Напомним, что премьерный показ обновленного художественного фильма по сценарию Алеся Адамовича состоялся 19 марта в Доме кино в Минске. Отвечая на вопрос о том, почему первоочередного права ее показа на белорусском телевидении удостоился именно телеканал СТВ, Игорь Луцкий ответил, что никакого секрета здесь нет:



Игорь Луцкий:

Изначально картина снималась двумя кинокомпаниями – «Беларусьфильм» и «Мосфильм». Поскольку события, описываемые в киноленте, происходили на территории Минской области, мы сумели договориться, чтобы кинолента была показана на СТВ.



Как свидетельство войны и как мольбу о мире создавал свой фильм режиссер. Основой стала проза Алеся Адамовича («Хатынская повесть», «Каратели», «Партизаны»). Но первопричиной было желание сказать ту правду о человеке на войне, которой прежде не было в кино. Несмотря на невероятные трудности, препоны, запреты, режиссеру это удалось. Иначе как объяснить то, что «Иди и смотри» до сих пор входит в «50 лучших фильмов о войне всех времен и народов», что картине в сентябре минувшего года зрители Венецианского фестиваля аплодировали стоя, что на том кинофоруме она была удостоена приза «Венецианская классика»?

Сегодня трудно представить, но сценарий долго не утверждался, а сцена, где главные герои продираются через топкое болото, была воспринята как «пропаганда эстетики грязи»; в раздавленном муравейнике увидели «уподобление нашего народа муравьям», в гибели коровы на ночном поле – «натурализм» и «смакование», в сцене сожжения деревни – «отсутствие размаха партизанского движения», а в отказе главного героя подростка Флеры выстрелить в фотографию с Гитлером-младенцем – «всепрощенчество, абстрактный гуманизм и неклассовый подход».



Элем Климов создал не просто и не только фильм о войне. Следуя документальной правде конкретного трагического события, свидетельствам очевидцев, ему удалось возвыситься до звучания высокой притчи о Добре и Зле, вывести все события в метафизическую перспективу ада. Для документальной точности он сделал ставку не на актеров, а на непрофессионалов, способных непосредственно передать личные переживания в предложенных трагических обстоятельствах. Например, сожженного заживо старосту деревни сыграл местный деревенский житель Казимир Рабецкий, реально находившийся в той же деревне во время трагедии. Предсмертный монолог его героя был снят без запинок и необходимости переозвучания. Позже сам режиссер назовет это актерским подвигом. Исполнителем роли Флеры был назначен 15–летний ученик из сибирской глубинки Алексей Кравченко, позже ставший знаменитым актером. Обострив зрительское восприятие «сверхреальностью» (термин Климова и Адамовича), режиссер в то же время заполнил ленту таким количеством метафор, образных деталей, которые визуально подчеркивали замкнутое пространство того, где жизнь невозможна: топкое болото, на котором пытаются уцелеть выбежавшие из деревни люди; зыбучий песок, набитый трупами; каратели на мотоциклах из серой мглы – как всадники Апокалипсиса; игривый лемур на плече командира айнзацгруппы, будничным тоном отдающего приказ на уничтожение деревни. Вообще все каратели даны преимущественно на общих и дальних планах с пластикой и поведением инфернальных существ. В течение всей картины не явно, но ощутимо фоном идет напряженный гул, будто сама земля встревожена и напряжена, готовая разверзнуться от творящегося злодеяния. Весь фильм – как напоминание о тех самых печатях, за снятием которых отверзаются бездны страданий. Ведь и название – из библейской притчи об Апокалипсисе: «И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос... говорящий: «Иди и смотри».



Этот фильм – и великая метафора гуманизма, передающая беспрецедентное терпение, непобедимое благородство, ту внутреннюю силу, которая сохраняет человеческое, несмотря ни на что, и которая способна победить неодолимое.

Автор: Людмила САЕНКОВА