Достижений было очень много. В Гомеле вручили премии представителям талантливой творческой молодёжи

Так, в Гомеле торжественная церемония прошла в Белой гостиной Дворца Румянцевых и Паскевичей. Среди номинантов на премию – 18 юношей и девушек, добившихся значительных успехов в творчестве. Только в 2017 году юные дарования юго-восточного региона завоевали около 300 дипломов различных степеней на международных творческих форумах.

Михаил Гришечкин, актер Гомельского областного драматического театра: Настроение прекрасное. Что касается достижений, за год их было очень много. Много было новых ролей, прекрасных ролей.

Ксения Семак, воспитанник детской школы искусств № 6 Гомеля:

Этот год был очень насыщенным для меня. Я побывала на конкурсе «Серебряный голос» в Москве. Уже в этом году я побывала недавно на конкурсе «Романсиада» – очень известном, где стала дипломантом. Собираюсь поехать в Санкт-Петербург на конкурс имени Образцовой и конкурс имени Рубинштейна.

Премию Гомельского облисполкома для поддержки талантливой творческой молодежи учредили двадцать лет назад. За это время ее получили около 400 талантов.