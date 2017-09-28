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«Иду прошлым, а не настоящим»: большое интервью Ирины Круг

28 сентября 2017 19:04
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Ирина Круг, певица, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

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# Культура # Российские исполнители # Ирина Круг

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Ирина Круг: «Мне всегда очень жалко людей»
28 сентября 2017 19:04

Ирина Круг: «Мне всегда очень жалко людей»

«Я видела всех. Всё же на моих глазах было»: Ирина Круг об убийстве мужа
28 сентября 2017 19:03

«Я видела всех. Всё же на моих глазах было»: Ирина Круг об убийстве мужа

«Очень много придуманного, особенно про жён»: Ирина Круг о сериале «Легенды о Круге»
28 сентября 2017 19:03

«Очень много придуманного, особенно про жён»: Ирина Круг о сериале «Легенды о Круге»