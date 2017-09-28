«Иду прошлым, а не настоящим»: большое интервью Ирины Круг

Ирина Круг, певица, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Ирина Круг: «Миша хотел это сделать, но не успел. И я мечту его осуществила»
Ирина Круг: «Период, который я вот прожила без Миши – 15 лет – тяжёлый путь»
Ирина Круг: «Миша взорвался: «Зачем ей петь, вообще?»
Ирина Круг: «Я, вообще, не понимаю, почему уже столько лет на сцене»
Ирина Круг о Пугачёвой: «Вот мне её хочется к шансону отнести»
«У меня волосы дыбом встали»: чем увлекается сын Михаила Круга, рассказала его приёмная мама
Ирина Круг о платьях, которые дарил Михаил: «Я на это смотрела – надо в шансоне только одевать»
«Очень много придуманного, особенно про жён»: Ирина Круг о сериале «Легенды о Круге»
«Я видела всех. Всё же на моих глазах было»: Ирина Круг об убийстве мужа