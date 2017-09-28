«Очень много придуманного, особенно про жён»: Ирина Круг о сериале «Легенды о Круге»

Ирина Круг, певица, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы видели сериал о Михаиле Круге?

Ирина Круг, певица:

Смотрела, да.

Как Вы к нему относитесь?

Ирина Круг:

Ну, переживала очень сильно, конечно. Очень.

Какой-то художественный вымысел, очень много придуманного, особенно про жён.

Ну, мало кому доведётся, вообще, увидеть себя в кино при жизни. А Вы на себя посмотрели.

Ирина Круг:

Как-то я так к этому, вообще, всему отнеслась – мне тяжело было.

Всё – неправда?

Ирина Круг:

Да нет, ну, почему. Именно касаясь, наверное, жён – неправда. А, касаясь авторитета – вот это, конечно, было, действительно. Есть там доля правды.