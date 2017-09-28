«Очень много придуманного, особенно про жён»: Ирина Круг о сериале «Легенды о Круге»

Ирина Круг, певица, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Вы видели сериал о Михаиле Круге?
Ирина Круг, певица:
Смотрела, да.
Как Вы к нему относитесь?
Ирина Круг:
Ну, переживала очень сильно, конечно. Очень.
Какой-то художественный вымысел, очень много придуманного, особенно про жён.
Ну, мало кому доведётся, вообще, увидеть себя в кино при жизни. А Вы на себя посмотрели.
Ирина Круг:
Как-то я так к этому, вообще, всему отнеслась – мне тяжело было.
Всё – неправда?
Ирина Круг:
Да нет, ну, почему. Именно касаясь, наверное, жён – неправда. А, касаясь авторитета – вот это, конечно, было, действительно. Есть там доля правды.