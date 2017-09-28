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Ирина Круг: «Я, вообще, не понимаю, почему уже столько лет на сцене»

28 сентября 2017 19:02
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Ирина Круг, певица, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Мне кажется, Вы выходите на сцену, и всё время думаете, что это, всё равно, как будто что-то не с Вами, как будто не всерьёз. У Вас нет такого ощущения?

Ирина Круг, певица:
Есть. Я, вообще, не понимаю, почему уже столько лет –  12 лет я на сцене. Я, вообще, не понимаю, что со мной происходит просто.

Я не могу в это поверить, у меня нет никакой «звёздности».

Причём, Вы получаете премию «Шансон года» на протяжении нескольких лет.  

Ирина Круг:
Трясясь. Руки трясутся, ноги трясутся.

Такое впечатление, что оторвали от каких-то дел по хозяйству девушку.

Ирина Круг:
Да нет, ну, почему? Мне кажется, я неплохо выгляжу.   

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# Культура # Российские исполнители # Ирина Круг

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