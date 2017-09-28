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Ирина Круг: «Период, который я вот прожила без Миши – 15 лет – тяжёлый путь»

28 сентября 2017 19:01
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Ирина Круг, певица, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вас минула судьба очень многих вдов известных людей. Потому что на них обычно, в общем, сгущаются тучи, набрасываются журналисты.

Ирина Круг, певица:
И на мне сгущались.

Над Вами сгущались, но Вам всё простили. И, мне кажется, это из-за большой искренности, с которой Вы рассказывали обо всём, что с Вами было.

Ирина Круг:
Просто у меня такая судьба, действительно, сложная. И попасть в такую ситуацию женщине, девушке, мне было 26 лет – знаете, это очень сложно. Период, который я, сейчас вот прожила 15 лет, без Миши – конечно, он был – тяжёлый путь.  И одиночество, и мне нужно было поднимать детей и, вообще, как-то жить, существовать, потому что я была не готова к таким событиям.

Я с Мишей была, как за каменной стеной.

Я не работала и уже, когда я его потеряла, я закончила ТГУ в Твери – конечно, заочно, отличницей. Но сам факт, что чувство страха – я понимала, что мне нужно какое-то образование, а мало ли что. И цели стать певицей у меня не было, вообще. Потому что я к этому отношения не имела никакого, вообще, абсолютно.  

«Иду прошлым, а не настоящим»: большое интервью Ирины Круг

# Культура # Российские исполнители # Ирина Круг

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