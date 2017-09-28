Ирина Круг: «Миша хотел это сделать, но не успел. И я мечту его осуществила»

Ирина Круг, певица, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

«Круг» для Михаила, Вашего супруга в прошлом, был псевдонимом.

Ирина Круг, певица:

Да, сейчас я уже Круг. И в паспорте я – Круг. Потому что, в своё время, Миша хотел это сделать, но не успел. И я мечту его осуществила.

Я в паспорте – Круг Ирина Викторовна.

А Вам Михаил рассказывал, откуда взялся «Круг»?

Ирина Круг:

Это какая-то история, вообще, как тайна какая-то. Я не могу добиться, вообще, какой-то правды откуда-то. Может, «Круг» – это связано с какой-то вечностью. Кто его знает? Не знаю.