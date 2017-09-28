«У меня волосы дыбом встали»: чем увлекается сын Михаила Круга, рассказала его приёмная мама

Ирина Круг, певица, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Ирина Круг, певица:

Я – не любитель рэпа, но у меня сейчас Мишин сын Саша немножко этим увлекается. У меня волосы дыбом встали, вообще. Я не знаю, что это такое, вообще-то.

Там, вообще, какие-то шаманы, я была в шоке.

Я шокирована.

Это – современная поэзия.

Ирина Круг:

У них поколение другое. И это надо воспринимать нормально, когда – вот сейчас я говорю: «Ну, ты спой мне». Он мне: «Мама…» Я говорю: «Что за музыка?» Вот он мне сказал, какая песня – я сидела, я её не понимаю, вообще. Он говорит: «Мам, ну, это – круто». Я говорю: «Ну, давай – раз круто, давай попробуем, я послушаю, мне тоже интересно».

И ничего не поняли?

Ирина Круг:

Нет. Я всё плачу, у меня – о любви, слёзы там, о разлуке.