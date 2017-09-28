Ирина Круг: «Миша взорвался: «Зачем ей петь, вообще?»

Ирина Круг, певица, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Михаил Круг слышал, как Вы поёте? Любая девушка, жена поёт на кухне.

Ирина Круг, певица:

Как-то был момент, я была с ним на гастролях и попробовала вот так в микрофон, и один из его музыкантов говорит: «Миша, слушай, в ней что-то есть». Миша взорвался: «Всё, не хочу, вообще, на эту тему разговаривать. Зачем ей петь, вообще?»

А он говорит: «Ты послушай, что-то у неё в тембре, видимо».

Потому что я не знала ни нот, никогда не имела отношения к музыке, я не знаю, как так получилось, вообще, всё это.

Всё-таки, получилось, что есть немало произведений, где у Вас фактически есть дуэт с Михаилом.

Ирина Круг:

Это была работа и идея Вадима Цыганова.

Чтоб мне как-то встать на ноги.

Хотя, я, вообще, боялась делать этот шаг. Я очень этого боялась, как воспримет это, вообще, публика. Я просто закрыла глаза, и мне говорил Вадим, я шла и делала.