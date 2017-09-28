«Я видела всех. Всё же на моих глазах было»: Ирина Круг об убийстве мужа

Ирина Круг, певица, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вам довелось пережить то, что, наверное, для любой женщины только в самом страшном, кошмарном сне может случиться. А с Вами всё это произошло. Я думаю, чем же Вас теперь можно пугать? Что может быть для Вас страшным сном тогда?

Ирина Круг, певица:

Ну, уже, наверное, не испугаешь меня ничем.

Всё, что я пережила – это очень страшно.

Не дай Бог, вообще. Очень тяжело. Но, всё равно, как-то не верится, что с тобой могло такое произойти. Когда вот это видишь всё – я помню, когда я там убегала, мне казалось, что это, вообще, не со мной происходит, и какое-то кино. Я не могла поверить, что в нашем доме, вообще, это произошло. Что вот это вот всё: куда бежать, как себя вести – кричать-не кричать… Ну, ужас, вообще.

Пишут, что Вы одного из участников этого нападения опознали потом.

Ирина Круг:

Я видела, конечно, всех. Всё же на моих глазах было.

На сегодняшний момент, это дело раскрыто?

Ирина Круг:

Оно – в принципе, мы в курсе, но я бы хотела, чтобы именно не я это всё рассказала, а, всё-таки, правоохранительные органы.

Вы знаете, кто был заказчиком?

Ирина Круг:

Конечно.

И это – не ограбление было?

Ирина Круг:

Да нет, конечно. Конечно, мы всё знаем.