Прямой эфир

Ирина Круг: «Я верю снам»

28 сентября 2017 19:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ирина Круг, певица, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы ведь верите в какие-то мистические совпадения, предзнаменования.

Ирина Круг, певица:
Бывает. Я верю снам.

Правда, что за день до того, как Михаил погиб…

Ирина Круг:
Я верю снам. У меня очень часто бывают какие-то знаки такие.

А что Вам снилось до этого страшного дня?

Ирина Круг:
Я видела море цветов.

Я даже не смотрела тогда толкование этого сна.

Но я видела такие, знаете, я их очень не люблю, эти розы – такие тёмно-бордовые, Миша мне их раньше дарил – просто их очень не люблю. Такие бордовые, они так посыпаны немножко чем-то там.

«Иду прошлым, а не настоящим»: большое интервью Ирины Круг

# Культура # Российские исполнители # Ирина Круг

Другие новости рубрики

Все новости
«У меня волосы дыбом встали»: чем увлекается сын Михаила Круга, рассказала его приёмная мама
28 сентября 2017 19:02

«У меня волосы дыбом встали»: чем увлекается сын Михаила Круга, рассказала его приёмная мама

Ирина Круг о Пугачёвой: «Вот мне её хочется к шансону отнести»
28 сентября 2017 19:02

Ирина Круг о Пугачёвой: «Вот мне её хочется к шансону отнести»

Ирина Круг: «Я, вообще, не понимаю, почему уже столько лет на сцене»
28 сентября 2017 19:02

Ирина Круг: «Я, вообще, не понимаю, почему уже столько лет на сцене»