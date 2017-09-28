Ирина Круг, певица, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы ведь верите в какие-то мистические совпадения, предзнаменования.

Ирина Круг, певица:

Бывает. Я верю снам.

Правда, что за день до того, как Михаил погиб…

Ирина Круг:

Я верю снам. У меня очень часто бывают какие-то знаки такие.

А что Вам снилось до этого страшного дня?

Ирина Круг:

Я видела море цветов.

Я даже не смотрела тогда толкование этого сна.

Но я видела такие, знаете, я их очень не люблю, эти розы – такие тёмно-бордовые, Миша мне их раньше дарил – просто их очень не люблю. Такие бордовые, они так посыпаны немножко чем-то там.