Художник по керамике Ольга Угринович: Любая работа живописная, она даже может лечить!

Чувствуете, как в этих работах утопают в солнце лавандовые поля, и нежно пахнут ландыши? Стать художником по керамике Ольге Угринович было предначертано судьбой. В руках ее отца (профессионального гончара) Владимира Викентьевича, рождались глиняные горшочки, а мама (модельер) Лариса Александровна, создавала шедевры из ткани. Папа преподавал традиционную керамику в театрально-художественном институте и всегда давал дочке расписывать тарелки. Поэтому выражать свои чувства при помощи цвета Ольга научилась с детства, а спустя время живопись и керамика стали любимым делом жизни.

С керамикой, как с дамой, нужно уметь договариваться – признается Ольга. Материал очень капризный, и при обжиге в 1200 градусов он может расколоться, и весь труд: от сбора трав на летних лугах до тончайшей росписи и технологических знаний, так и останется в печи. Но все неудачи вмиг забываются, когда слышишь благодарность от людей на выставках, это вдохновляет на новые подвиги.

Так, тема гербария органично вписалась и в миниатюрные украшения с васильками. А традиции белорусской вышиванки в умелых руках художника легли на керамику, словно на лен в виде символичного тиснения.

Художнику близки природные оттенки, в них ощущается особая гармония. Ольге Угринович удается объединять в своих работах практичность, эстетику и, конечно, волшебное тепло, которое она вкладывает в каждую работу, так что за утренним чаепитием можно смело загадывать желание!

Сейчас весна – время подснежников, и, они обязательно появятся на новых работах художника. Вдохновение вокруг нас, стоит только посмотреть в небо и вдохнуть аромат распустившихся деревьев.